Închisoare cu suspendare pentru un apropiat al fotbalului sălăjean Marius Morar

Ştefan Szilagyi, preşedintele Asociaţiei Judeţene de Fotbal (AJF) Satu Mare, a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscală, în calitate de reprezentant al firmei SC Cafe Center SRL, potrivit presei locale din Satu Mare.

“În baza art.9 al.1. lit.c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 al.1 C. penal şi art.5 C. penal, condamnă pe inculpatul Szilagyi Ştefan pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, la o pedeapsă de 2 ani închisoare şi interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a) teza a II-a, b) şi c) C. penal 2919 pe o durată de 2 ani. În baza art. 274 Cod procedură penală, obligă inculpatul să plătească statului suma de 500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare”, este decizia Tribunalului Satu Mare.

Szilagyi va trebui să achite şi suma de 262.476 de lei, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat.

Ştefan Szilagyi este un apropiat al fotbalului sălăjean având o relaţie foarte bună cu mai multe persoane din acest domeniu, printre care Dan Costin, fostul preşedinte al AJF Sălaj, Daniel Sabou, actualul conducător al fotbalului sălăjean, Ioan Morar, preşedintele clubului FC Zalău, antrenorul Marius Paşca, Paul Georgescu, fostul secretar al FC Zalău iar lista ar putea continua.

Ştefan Szilagyi a fost prezent şi la câteva Adunări Generale ale Asociaţiei Judeţene de Fotbal Sălaj, chiar şi la cea din 2010, când Dan Costin a fost reales în funcţia de preşedinte. De altfel, şi fostul conducător al fotbalului sălăjean a fost invitat să participe la Adunarea Generală în care Szilagyi Ştefan a fost ales preşedinte al AJF Satu Mare.

Ştefan Szilagyi este omul în jurul căruia a gravitat fotbalul sătmărean, acesta ocupând la un moment dat şi funcţia de preşedinte la clubul Olimpia.

Omul de fotbal din Satu Mare consideră că sentinţa este nedreaptă, afirmând că va face recurs şi va merge, dacă va fi cazul, până la CEDO pentru a-şi apăra drepturile.

sursa foto: obiectiv-sm.ro