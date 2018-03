HC Zalău vrea să înceapă primăvara cu o calificare în semifinalele Cupei EHF

Gheorghe Tadici a început reconstrucţia echipei în urmă cu trei ani. În 2008, când s-a întors de la Oltchim, a făcut-o pentru a şaptea oară. Acum, doar el ştie a câtea oară reconstruieşte Handbal Club Zalău. Cu jucătoare transferate de la echipe fără rezultate notabile la nivel naţional, managerul zălăuan a obţinut anul trecut un bronz în Liga Naţională, al cincilea din istorie pentru clubul zălăuan, iar acum este la un pas de o nouă performanţă şi în cupele europene. 2012 – 2013 a fost anul în care HC Zalău a jucat ultima semifinală în cupa EHF, fază în care ar putea ajunge, din nou, la finalul săptămânii viitoare.

Formatul competiţiei s-a schimbat începând din actualul sezon, iar HC Zalău a devenit prima echipă românească ce se califică în grupele Cupei EHF. Clasată pe locul doi, după norvegiencele de la Larvik, handbalistele zălăuane au acces în sferturile de finală ale competiţiei, etapă în care se vor duela cu turcoaicele de la Kastamonu Beledyiesi.

Formaţia turcă are în componenţă 12 jucătoare din afara Turciei, printre care şi românca Anca Rombescu. Mai sunt trei handbaliste din Croaţia, două brazilience, două rusoaice, două jucătoare din Muntenegru, o poloneză şi o handbalistă din Belarus.

“Nu este la îndemnâna oricui să iasă din grupe după noul format al competiţiei. Un astfel de rezultat se datorează tuturor celor implicaţi în activitatea acestui club, chiar şi mass-mediei, care promovează activitatea de performanţă. În aparenţă, Turcia este sub România pe plan european sau mondial în acest sport, dar la nivel de cluburi, lucrurile stau diferit. Adversara noastră are 12 jucătoare din afara Turciei, ceea ce spune mult. Toate jucătoarele cochetează cu echipele lor naţionale. În cele şase meciuri susţinute până în această fază a competiţiei, Kastamonu Belediyesi a pierdut un singur meci, în deplasare, cu Byasen, 24 – 26, dar a condus şi în acel meci în mare parte. În acest context, nu putem vorbi despre o echipă oarecare din Turcia. Ştie toată lumea că noi avem o echipă sută la sută românească, cu şase jucătoare sub 21 de ani. Sunt alte echipe în campionatul românesc, precum cele din Vâlcea, Braşov, Bistriţa, Roman sau din Cisnădie, cu patru cinci jucătoare străine în lot şi cu investiţii mari. Nu va fi deloc simplu să ne calificăm, dar vom face tot ce depinde de noi pentru a ajunge în semifinale. Vrem să le facem o bucurie acţionarilor, finanţatorilor şi colaboratorilor care ne susţin”, a declarat Gheorghe Tadici în cadrul unei conferinţe de presă desfăşurată joi la Sala Sporturilor.

La întâlnirea cu mass-media locală a fost prezent şi Tiberiu Marc, preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj şi preşedintele onorific al HC Zalău.

“Faptul că am ajuns până în sferturile de finală este deja o performanţă. La Campionatul Mondial de la finalul anului trecut, naţionalele ţărilor din care provin echipele cu care ne-am duelat în grupe au fost peste România din punct de vedere al calităţii handbalului şi al modului în care este tratat acest sport în ţările respective. Handbal Club Zalău a avut o creştere în ultimii ani din punct de vedere valoric. Profesorul Tadici a început o reconstrucţie în urmă cu trei ani, nu ştiu a câtea, pentru că eu am ţinut socoteala până la a noua. Nu este uşor să aduci jucătoare care provin de la echipe fără performanţe deosebite, unele chiar retrogradate şi să faci o echipă care să se bată de la egal la egal cu competitoare din ţările cu cel mai bun handbal din Europa. Rezultatele pozitive atât pe plan intern, cât şi internaţional aduc iubitorii de handbal la sală, tocmai de aceea, ultimele meciuri internaţionale s-au jucat cu sala arhiplină. Sigur că din punct de vedere financiar există anumite limite, dar aceste lucruri sunt determinate şi de un cadru legal nu foarte generos pentru sport. Ar fi foarte important să trecem şi de această fază a competiţiei şi să ajungem în semifinale”, a afirmat Marc.

Partida dintre HC Zalău şi Kastamonu Beledyesi este programată sâmbătă, la ora 17, în Sala Sporturilor “Gheorghe Tadici”.

În celelalte trei sferturi de finală, se vor duela: SCM Craiova – Lada Togliatti, Vipers Kistiansand – Brest Bretagne Handball şi Viborg – Larvik.

În sezonul 2012 – 2013, HC Zalău a jucat şi finala Cupei EHF, pe care a pierdut-o în faţa rusoaicelor de la Lada Togliatti, antrenate în acel moment de Evgheni Trefilov.