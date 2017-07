HC Zalău va evolua direct în turul 2 preliminar al Cupei EHF Marius Morar

Federaţia Europeană de Handbal a făcut public în cursul zilei de luni numele echipelor care vor evolua în Cupa EHF, competiţie în care s-a înscris şi Handbal Club Zalău. Echipa condusă de Gheorghe Tadici va evolua în turul doi preliminar, fază în care se vor duela 32 de echipe. În turul doi preliminar al Cupei EHF va evolua şi vicecampioana României, HC Dunărea Brăila.

Medaliată cu bronz în Liga Naţională la finalul sezonului trecut, Handbal Club Zalău a revenit în acest an în competiţiile europene, după o pauză de patru ani. Formaţia condusă de Gheorghe Tadici s-a înscris în Cupa EHF, a doua cea mai importantă competiţie europeană intercluburi, după Liga Campionilor, iar în cursul zilei de luni, Federaţia Europeană de Handbal a făcut public numele echipelor care vor evolua în această competiţie. Handbal Club Zalău va juca direct în turul doi preliminar, fază în care se vor duela 32 de echipe.

“În luna octombrie, vom debuta şi în cupele europene. Sperăm să ţinem steagul sus şi în acest an pentru judeţul Sălaj şi pentru Zalău atât pe plan naţional, cât şi internaţional”, ne-a declarat Gheorghe Tadici.

Alte trei echipe din Liga Naţională au mai fost înscrise în această competiţie: CSM Roman, care va evolua în primul tur preliminar, HC Dunărea Brăila – vicecampioana României, care a fost repartizată direct în turul 2 preliminar şi SCM Craiova, care va activa în turul trei preliminar.

Manşa tur a meciurilor din turul doi preliminar este programată în 14/15 octombrie, iar returul, o săptămână mai târziu.

HC Zalău a evoluat ultima dată în Cupa EHF în sezonul 2012 – 2013, ajungând până în fazele semifinale. Cu un an înainte, echipa pregătită de Gheorghe Tadici a jucat finala acestei competiţii împotriva rusoaicelor de la Lada Togljatti, care vor juca în acest an direct în turul trei preliminar.