HC Zalău şi încarcă bateriile la Cheile Grădiştei Marius Morar

De aproximativ zece ani, Handbal Club Zalău îşi desfăşoare atât stagiile de pregătire de vară, cât şi cantonamentele din timpul iernii la Cheile Grădiştei. “Există o bază de pregătire foarte bine pusă la punct, cu trei terenuri de handbal, două de fotbal, pistă de biatlon, o sală de sport foarte modernă, care include şi două săli de forţă, sală de TRX, ceea ce cred că-şi doreşte orice echipă, indiferent de ramura sportivă. De altfel, chiar în aceste zile se află aici lotul de scrimă, cel de canotaj, de gimnastică, un lot de haltere din Ucraina, iar în perioada următoare vor veni şi alte echipe. Aici vin în pregătire şi o serie de loturi naţionale, nu doar din România. Avem condiţii foarte bune, iar la banii pe care-i plătim, probabil nici în anumite locuri din străinătate nu am găsi confort mai bun”, a explicat Gheorghe Tadici.

HC Zalău a început stagiul de pregătire joi, în data de 1 Decembrie, iar cantonamentul se va încheia cu câteva jocuri de verificare.

“La Cheiele Grădiştei este şi Universitatea Cluj, Unirea Slobozia este la Poaian Braşov, iar Craiova este la Moeciu, la câţiva kilometri de noi, iar cu aceste trei echipe am stabilit să jucăm câteva partide de verificare. Nu am stabilit încă programul competiţiei, dar îl vom finaliza până miercuri seara. Noi efectuăm zilnic trei antrenamente, majoritatea pe zăpadă, cu excepţia celor de forţă, pe care le facem în sală”, a mai precizat Gheorghe Tadici.

Lotul care a făcut deplasarea la Cheile Grădiştei este compus din 14 jucătoare. Ştefania Lazăr şi Adina Cârligeanu au rămas la Zalău, dar se pregătesc după un program stabilit de antrenorul Tadici.

Formaţia zălăuană va reveni sâmbătă din cantonament, urmând să continue pregătirea pe plan local până în data de 8 ianuarie, când este programată prima etapă din anul 2017 şi penultima din turul Ligii Naţionale. Handbalistele antrenate de Tadici vor întâlni în deplasare CSM Bistriţa.

