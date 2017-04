HC Zalău – SCM Craiova, cel mai interesant duel din optimile Cupei României Marius Morar

Federaţia Română de Handbal a programat miercuri dimineaţa tragerea la sorţi a optimilor de finală din Cupa României. Au participat echipele înscrise în Liga Naţională, plus formaţiile clasate pe primul loc la finalul turului în cele două serii din Divizia A, respectiv Rapid Bucureşti şi Minaur Baia Mare.

Reprezentanţii echipelor au extras din urmă numere de la 1 la 16, sistemul de desfăşurare fiind: 1 – 16, 2 – 15, 3 – 14, 4 – 13, 5 – 12, 6 – 11, 7 – 10 şi 8 – 9. Cluburile care au extras cifre de la 1 la 8 vor fi gazdă în această fază a competiţiei.

Având în vedere că CSM Ploieşti şi CSM Cetate Deva s-au retras din Liga Naţională, două dintre cele 16 echipe au câştigat dreptul de a evolua direct în sferturile de finală, cele două formaţii fiind HCM Râmnicu Vâlcea şi Unirea Slobozia.

HC Zalău se va duela în optimile de finală cu SCM Craiova, formaţie cu care se află în luptă directă şi pentru medaliile de bronz. Formaţia pregătită de Gheorghe Tadici va avea avantajul terenului propriu, meciul urmând să se desfăşoare în Sala Sporturilor din Zalău.

La tragerea la sorţi a fost prezent şi managerul Gheorghe Tadici.

“Dintre duelurile programate în optimile de finală, jocul dintre Zalău şi Craiova este considerat cel mai interesant. Indiferent pe ce loc vom termina sezonul noi sau Craiova, se întâlnesc ocupantele locurilor 3 şi 4, două echipe de cupe europene. Am avut mână bună, fiindcă am tras unul dintre primele opt numere şi vom juca la Zalău acest meci. Este un lucru foarte bun din două puncte de vedere: în primul rând, suporterii noştri merită să vadă un astfel de meci şi, în al doilea rând, pentru că economisim aproximativ 7.000 de lei, cât ne-ar fi costat deplasarea cu masă şi cazare la Craiova. Putea fi mai bine, dacă am fi căzut cu Rapid, Minaur Baia Mare sau Danubius Galaţi, dar şi mai rău, dacă am fi întâlnit CSM Bucureşti. Eu sunt mulţumit de tragerea la sorţi, dar, până la acest meci, ne concentrăm la ultimele două partide din campionat, care ne pot aduce medaliile de bronz”, ne-a declarat tehnicianul Zalăului.

Celelalte dueluri sunt: CSM Bucureşti – Universitatea Cluj, Corona Braşov – CSM Bistriţa, Minaur Baia Mare – CSM Roman, Dunărea Brăila – Măgura Cisnădie şi Rapid Bucureşti – Danubius Galaţi.

Optimile de finală sunt programate în data de 4 mai, într-o singură manşă, pe terenul primei echipe. În caz de egalitate după 60 de minute, echipa calificată în sferturile de finală se va decide la aruncările de la şapte metri.

