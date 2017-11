HC Zalău se va duela cu o fostă câştigătoare a Ligii Campionilor

Handbal Club Zalău şi-a aflat joi dimineaţa adversarele din grupele Cupei EHF, fază în care s-a calificat în premieră în acest an alături de o altă echipă românească, SCM Craiova. Repartizată în urna a treia valorică, alături de franţuzoaicele de la Issy Paris Land, norvegiencele de la Byasen Handball Elite şi SCM Craiova, HC Zalău nu a avut parte de o tragere la sorţi accesibilă.

Cel mai dificil duel din faza grupelor pare a fi cel cu formaţia norvegiană, Larvik, echipă ce a fost cap de serie la tragerea la sorţi, evoluând şi în grupele Ligii Campionilor. Larvik are un palmares remarcabil atât pe plan naţional, cât şi în cupele europene, fiind câştigătoare a Ligii Campionilor şi a Cupei Cupelor. Norvegiencele au mai jucat două finale în liga campionilor, în 2013 şi 2015, o finală în Cupa EHF, alta în Cupa Cupelor, obţinând şi un bronz la Trofeul Campionilor din 2008. Larvik are 17 titluri naţioale câştigate şi 15 Cupe ale Norvegiei.

O altă formaţie pe care handbalistele zălăuance o vor întâlni în faza grupelor este H 65 Hoors HK, din Suedia, echipă ce s-a aflat în a doua urnă valorică, alături de Lada Togliatti, formaţie în faţa căreia HC Zalău a pierdut finala Cupei EHF în 2012.

DHK Banik Most este cea de-a treia adversară pe care Zalăul o va înfrunta în faza grupelor.

Primul meci este programat în 6/7 ianuarie, la Larvik, iar o săptămână mai târziu, HC Zalău va întâlni pe teren propriu formaţia suedeză, H 65 Hoors HK. În 20/21 ianuarie, echipa lui Tadici se va deplasa în Cehia, pentru partida cu Banik Most, iar după o săptămână va primi vizita aceleaşi formaţii. Larvik va veni la Zalău în prima săptămână a lunii februarie, iar în 10/11 februarie, HC Zalău va susţine ultimul meci din faza grupelor, pe terenul suedezelor de la H 65 Hoors HK.

SCM Craiova se va duela cu Brest Bretagne Handball, din Franţa, unde evoluează Melinda Geiger, cu rusoaicele de la Kuban Krasnodar, antrenate de celebrul Evgheni Trefilov şi cu danezele de la Randers HK.