HC Zalău, pe loc de cupă europeană cu două etape înainte de finalul sezonului

Două etape mai sunt de disputat din actualul sezon al Ligii Naţionale de handbal feminin, runde în care HC Zalău va evolua pe teren propriu în compania formaţiei Danubius Galaţi şi pe terenul echipei HCM Slobozia.

Cu două etape înainte de finalul sezonului, formaţia condusă de Gheorghe Tadici ocupă locul cinci, utima poziţie care-i asigură calificarea într-o competiţie europeană. Zălăuancele vin după un meci foarte bună făcut pe terenul campioanei CSM Bucureşti, unde au cedat cu 24 – 25, după ce la pauză, formaţia lui Tadici conducea cu 14 – 11.

“Îmi pare rău că am pierdut punct sau chiar puncte la Bucureşti. Am jucat “de la egal la egal” cu o multinaţională şi am fost aproape de adversare până în final. Fetele au repsectat indicaţiile tactice în prima parte, iar în partea a doua, probabil şi pe fond de oboseală, au apărut greşelile. Sunt mulţumit în general de determinarea de care au dat dovadă. Să nu uităm că am jucat cu echipa calificată în Final-Four-ul Ligii Campionilor. Era greu să facem faţă până în final ritmului de joc, mai ales că am deplasat 2 jucătoare, iar echipa adversă a efectuat multe schimbări. Avem nevoie de două victorii în ultimele două etape pentru a ne consolida locul cinci, unul de cupă europeană. Meciul cu Danubius Galaţi nu va fi deloc uşor, fiindcă şi adversara are nevoie mare de puncte. Vom încerca să ne pregătim cât mai bine pentru acest meci. Clubul va oferi sâmbătă şi flori unor jucătoare care vor evolua pentru ultima dată în Sala Sporturilor pentru HC Zalău şi de la care publicul îşi va lua “la revedere”. Sper să le fie mai bine măcar din punct de vedere financiar dacă nu şi al performanţei. Majoritatea care au plecat au scăzut în valoare sau au dispărut din circuit. Sper să nu se întâmple acest lucru şi cu cele care vor pleca în această vară”, a declarat managerul Gheorghe Tadici.

Partida dintre HC Zalău şi Danubius Galaţi este programată sâmbătă, începând cu ora 11, în Sala Sporturilor din Zalău.