Gheorghe Tadici: “La Cisnădie, am avut parte de un comportament huliganic din partea gazdelor” Marius Morar

HC Zalău a terminat la egalitate, scor 22 – 22 meciul susţinut duminică după-amiaza, pe terenul formaţiei Măgura Cisnădie, după ce gazdele au condus la pauză cu 13 – 12.

Handbalistele conduse de Gheorghe Tadici au fost cele care au început mai bine jocul, conducând cu 3 – 1 după primele şase minute de joc. Gazdele au restabilit egalitatea la 5, dar Zalăul s-a desprins din nou, având 8 – 6 în minutul 17. Măgura Cisnădie a restabilit egalitatea la 8, după care s-a desprins la 11 – 9. Teodora Bloj a redus din handicap, dar Raluca Băcăoanu a refăcut diferenţa de două goluri. Până la pauză, Zalăul a mai înscris de doua ori, prin Panici şi Ciolan, iar gazdele au marcat prin Ada Moldovan.

Debutul părţii secunde a fost al Zalăului, iar “dubla” Roxanei Rob a dus echipa lui Tadici la 14 – 13. Au urmat, însă, două eliminări acordate jucătoarelor Dragut şi Tamaş, dar şi două aruncări de la şapte metri pentru gazde, ambele transformate de Ada Moldovan.

Cisnădie s-a desprins la 18 – 15 în minutul 41, apoi la 19 – 16 în minutul 45. Cu şapte minute înainte de final, tabela arăta 22 – 19 în favoarea formaţiei gazdă, care a beneficiat şi de o aruncare de la şapte metri. Portarul Paula Vişan a ieşit din nou în evidenţă, reuşind să apere aruncarea Adei Moldovan, după ce a avut şi până atunci o prestaţie destul de bună.

Zălăuancele au revenit în final, extrema Nica şi interul Dragut ducând formaţia de la poalele Meseşului la un singur gol în spatele Cisnădiei. Formaţia pregătită de Tadici a beneficiat în ultimele secunde de o aruncare de la şapte metri, transofrmată cu sânge rece de tânăra Abed-Kader.

“Nici în visele mele cele mai negre nu credeam că vom avea parte la Cisnădie de un meci atât de urât, iar când spun acest lucru, mă refer la comportamentul gazdelor, în frunte cu primarul Cisnădiei. Acest personaj a intrat pe teren la finalul jocului, bruscându-le chiar şi pe fetele noastre. Efectiv a fost un comportament huliganic. Cei de la Cisnădie au anunţat cu câteva zile înaintea acestei partide că aşteaptă cu interes maxim acest meci, chiar dacă pentru ei nu mai era nicio miză. Probabil, miza a fost să ajute echipa din Craiova, tocmai de aceea, mă bucur foarte mult că am reuşit să obţinem un rezultat de egalitate, după ce am fost conduşi cu trei goluri în final”, a declarat Gheorghe Tadici, care a arătat cu degetul şi spre arbitri: “Ceea ce a fost pe teren, numai handbal nu s-a putut numi. Cel puţin patru handbaliste de la echipa gazdă ar fi trebuit sancţionate cu cartonaş albastru (cartonaşul albastru este ca o completare a celui roşu şi nu îi dă dreptul handbalistei să evolueze în meciul următor, n.r.). Au fost doi arbitri, dar şi un observator timoraţi”.

De criticile managerului zălăuan nu au scăpat nici jucătoarele zălăuane. “Principal vină pentru acest rezultat este a noastră. Jucătoarele de la linia de nouă metri au avut o evoluţie modestă, la fel ca pivotul Raluca Irimia. Valentina Panici a făcut cel mai slab meci din acest sezon, iar Teodora Bloj şi Sabine Klimek au fost sub orice critică. Ultimele două se văd cu sacii în căruţă şi nu le mai interesează de această echipă. Probabil, la fel voi proceda şi eu în ultimele meciuri, voi evolua cu fetele pe care mă voi putea baza şi în sezonul viitor”, a mai afirmat Tadici.

În urma rezultatului înregistrat la Cisnădie, HC Zalău rămâne pe poziţia a patra, la două lungimi în spatele ocupantei locului trei, SCM Craiova. Formaţia olteană va sta, însă, în etapa viitoare, penultima a sezonului, rundă în care Zalăul poate trece la un punct peste formaţia din Craiova dacă va învinge pe teren propriu CSM Bistriţa.

În ultima etapă, formaţia antrenată de Tadici va evolua pe terenul Unirii Slobozia, iar craiovencele, pe terenul celor de la HCM Râmnicu Vâlcea.

HC Zalău: Paula Vişan, Ana Maria Inculeţ – Larisa Tamaş (4), Roxana Rob (4), Ana Maria Dragut (4), Ana Ciolan (3), Andrada Trif (2), Cristiana Nica (1), Valentina Panici (1), Raluca Crap (1), Dana Abed-Kader (1) şi Teodora Bloj (1) şi Sabine Klimek. Manager: Gheorghe Tadici. Antrenor secund: Elena Tadici.

