HC Zalău, la 60 de minute de bronzul naţional Marius Morar

Handbal Club Zalău susţine vineri dimineaţa, începând cu ora 12, ultimul meci din cadrul Ligii Naţionale de handbal feminin, urmând să întâlnească, în deplasare, Unirea Slobozia, ocupanta ultimului loc. Miza este una foarte mare pentru formaţia antrenată de Gheorghe Tadici care, după o pauză de cinci ani, poate readuce la Zalău medaliile de bronz. De cealaltă parte, echipa din Slobozia, condusă de Dumitru Muşi, unul dintre secunzii pe care Tadici i-a avut la naţională, este condamnată să participe la turneul de baraj pentru retrogradare sau menţinere în Liga Naţională.

“De regulă, toate meciurile din ultima etapă se joacă de la aceeaşi oră, dar noi am obţinut o derogare din partea Federaţiei Române de Handbal, fiindcă am solicitat să jucăm mai devreme, nu mai târziu decât SCM Craiova, echipă cu care suntem în luptă directă pentru obţinerea medaliilor de bronz. Ne asumăm acest risc dar, sper ca vineri să obţinem medaliile de bronz. Unirea Slobozia nu este deloc o echipă de neglijat, chiar dacă ocupă ultima poziţie în clasament; are un antrenor cu mare experienţă, poate cel mai bun tehnician din România, care ştie să pregătească foarte bine jocurile importante. Slobozia are opt sau nouă meciuri pierdute la diferenţă foarte mică de scor, rezultate care, dacă le-ar fi fost favorabile, astăzi vorbeau de o clasare între primele şase echipe. Cel mai important lucru este că vineri se vor înfrunta două echipe cu identitate sută la sută româneacă”, a declarat Gheorghe Tadici.

HC Zalău va obţine bronzul naţional în cazul unei victorii, dar medaliile vor fi oferite la meciul din 4 mai, când echipa antrenată de Tadici va întâlni pe teren propriu SCM Craiova, într-o partidă din cadrul optimilor de finală ale Cupei României.

“Suporterii noştri merită să vadă o astfel de premiere. Să nu uităm că vorbim despre o medalie de bronz într-un sport care este pe locul patru în Europa şi în lume, nu despre sporturi care sunt pe locurile 20 sau 30. Pentru unele dintre jucătoare poate fi prima şi ultima medalie obţinută în carieră, iar acest lucru ar trebui să le motiveze şi mai mult în meciul de la Slobozia”, a adăugat Tadici.

Jocul de la Slobozia va fi oficiat de un cuplu de arbitri format din bucureşteanul Marius Ghiorghişor şi Marian State, din Buzău.

În ultima rundă a Ligii Naţionale au mai fost programate jocurile: Corona Braşov – CSM Bucureşti, CSM Bistriţa – CSM Roman, HCM Râmnicu Vâlcea – SCM Craiova şi Măgura Cisnădie – Dunărea Brăila.

