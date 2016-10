HC Zalău joacă pe terenul liderului Marius Morar

Deplasare dificilă pentru Handbal Club Zalău în cadrul etapei a şasea din Liga Naţională de handbal feminin. Jucătoarele antrenate de Gheorghe Tadici vor evolua marţi seara pe terenul liderului HC Dunărea Brăila, formaţie ce a produs surpriza începutului de sezon, câştigând în etapa a IV-a până şi duelul cu CSM Bucureşti, deţinătoarea trofeului Ligii Campionilor şi favorita la câştigarea

Formaţia din Brăila are un lot valoros, avându-le în echipă pe Gabriella Szucs, Gabriela Perianu, Timea Tătar, Ana-Maria Tănăsie, Mădălina Zamfirescu, Bianca Tiron sau Natasa Krnic, jucătoare care au avut o contribuţie majoră la obţinerea primelor cinci victorii, din tot atâtea partide disputate.

Formaţia zălăuană vine după o remiză “cu cântec” înregistrată pe teren propriu, în faţa echipei CSM Roman, situându-se pe poziţia a zecea în clasament, cu şapte puncte acumulate.

Partida dintre HC Dunărea Brăila şi HC Zalău se dispută în devans, deoarece brăilencele vor juca la finalul acestei săptămâni în cupele europene. Meciul dintre HC Dunărea Brăila şi HC Zalău este programată la ora 18:45, în Sala Polivalentă “Danubius” din Brăila.

Programul complet al etapei a VI-a: HC Dunărea Brăila – HC Zalău, “U” Cluj – CSM Bucureşti, Corona Braşov – CSM Roman, SCM Craiova – Danubius Galaţi, Cetate Devatrans – CSM Ploieşti, Măgura Cisnădie – CSM Bistriţa, HCM Râmnicu Vâlcea – Unirea Slobozia.

Finanţator HC Zalău: Consiliul Judeţean Sălaj. Acţionari: Total AS, Ady Com, Inserco, Damco Press. Sponsor: Cento Group. Colaboratori: Multicom, Total AS, Avril, WestCompany, Hanul Drumeţilor, Cento Service, PMT4 Operation & Services Zalău, Brilliant Parc, Meseş Security, Tacon, Vidalis Holding, Meat Team Distribution. Parteneri media: Magazin Sălăjean, Sălăjeanul TV şi Accent Art.

Comentarii

comments