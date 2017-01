HC Zalău încheie turul cu gândul la “bronzul” Ligii Naţionale Marius Morar

După prima parte a Ligii Naţionale, formaţia condusă de Gheorghe Tadici ocupă locul trei în clasament, fiind devansată de campioana CSM Bucureşti şi de HC Dunărea Brăila. Handbalistele zălăuane au înregistrat în opt victorii, o remiză şi trei înfrângeri în turul campionatului.

Handbal Club Zalău a obţinut duminică a opta victorie a sezonului şi al şaptelea succes consecutiv, câştigând cu 27 – 23 disputa cu Unirea Slobozia. Diferenţa a fost de patru goluri şi la finalul primei părţi, când tabela a arătat 14 – 10.

Zalăul a condus ostilităţile încă din debut, tabela arătând 3 – 0 în minutul cinci pentru zălăuance. Portarul Paula Vişan a avut câteva intervenţii reuşite, însă colegele nu au ajutat-o foarte mult pe faza de apărare. Oaspetele s-au apropiat la un gol în minutul opt, însă, zălăuancele nu au avut niciun fel de emoţii, desprinzându-se repede la patru lungimi. Cea mai mare diferenţă a primei părţi a fost de şase goluri, 12 – 6 în minutul 25, iar până la pauză, Slobozia s-a apropiat la patru lungimi.

Ana Maria Dragut şi Roxana Rob au fost principalele marcatoare ale Zalăului, formaţia de la poalele Meseşului distanţându-se la 11 goluri cu 19 minute înainte de final, când tabela a arătat 23 – 12. Tadici a rulat întreg lotul în ultimele minute, iar Slobozia a profitat de schimbările făcute, apropiindu-se la patru goluri până la final.

Abed Kader, noua achiziţie a Zalăului a evoluat aproape 20 de minute în diputa de duminică, marcând două goluri. A ratat, însă, şi ocazie importantă, din situaţie de “unu la unu”.

“Putem spune că am realizat ceea ce ne-am propus în prima parte a campionatului. Din păcate, nu sunt mulţumit de jocul anumitor handbaliste. Au intrat uşor relaxate, însă, unele dintre ele sunt şi obosite. Abed Kared şi-a dorit foarte mult, dar u a fost foarte convingătoare. Este adevărat, însă, că a făcut un singur antrenament în ultima lună. Cred că puţină lume se aştepta să terminăm pe podium, poate chiar şi o parte din conducere. Ar fi formidabil dacă am acumula acelaşi număr de puncte şi în partea a doua a campionatului”, a declarat Gheorghe Tadici.

“HC Zalău era favorită certă în acest meci, este o echipă cu jucătoare bune şi cu un antrenor deosebit, care a avut mereu rezultat. Am încercat să facem faţă problemelor din joc, însă, un anumit trac şi o lipsă încredere din partea jucătoarealor, ne-au făcut să dăm o replică temătoare”, a afirmat, de cealaltă parte, Dumitru Muşi.

Joi este programată prima etapă a returului, însă HC Zalău va sta, având în vedere că CSM Ploieşti s-a retras din campionat. Sâmbătă, în cadrul celei de-a doua runde, zălăuancele vor evolua în Capitală, pe terenul campioanei CSM Bucureşti.

HC Zalău: Paula Vişan, Anamaria Inculeţ, Adina Sabău – Ana Maria Dragut (6), Roxana Rob (6), Andrada Trif (4), Cristina Nica (3), Valentina Panici (3), Larisa Tamaş (2), Dana Abed-Kader (2), Raluca Crap (1), Teodora Bloj, Ana Ciolan, Sabinne Klimek şi Adina Cârligeanu. Manager: Gheorghe Tadici. Antrenor secund: Elena Tadici

Unirea Slobozia: Lăcrămioara Stan, Mădălina Ion, Mihaela Petrescu – Alexandra Georgescu (6), Alexandra Iovănescu (6), Maria Horobeţ (3), Andreea Ivan (2), Alina Ilie (2), Valentina Marchidanu (2), Paula Toma (1), Cătălina Sava (1), Andreea Pătuleanu şi Andreea Predoi. Antrenor: Dumitru Muşi

Rezultatele ultimei etape a turului: CSM Bucureşti – ASC Corona Braşov 34 – 25, HC Dunărea Brăila – Măgura Cisnădie 29 – 21, CSM Roman – CSM Bistriţa 35 – 27, HC Zalău – Unirea Slobozia 27 – 23, SCM Craiova – HCM Râmnicu Vâlcea 24 – 26.

Clasament:

1. CSM Bucureşti 13 12 0 1 399 – 272 36p

2. HC Dunărea Brăila 12 9 1 2 311 – 291 28p

3. HC Zalău 12 8 1 3 301 – 285 25p

4. CSM Roman 12 6 3 3 314 – 279 21p

5. HCM Râmnicu Vâlcea 12 6 1 5 294 – 297 19p

6. SCM Craiova 11 5 2 4 284 – 272 17p

7. ASC Corona Braşov 12 5 1 6 308 – 314 16p

8. CSM Bistriţa 12 5 0 7 332 – 340 15p

9. “U” Cluj 11 4 2 5 285 – 273 14p

10. Măgura Cisnădie 12 4 1 7 281 – 315 13p

11. Danubius Galaţi 13 4 0 9 262 – 303 11p

12. CSM Unirea Slobozia 12 2 2 8 300 – 332 8p

13. CSM Cetate Devatrans 10 0 0 10 216 – 314 0p

Comentarii

comments