HC Zalău, cu un picior în sferturile Cupei EHF

Handbal Club Zalău a obţinut sâmbătă seara a treia victorie în grupele Cupei EHF, fiind foarte aproape de o calificare între cele mai bune opt echipe ale competiţiei. Formaţia zălăuană a dispus cu 31 – 28 de cehoaicele de la Banik Most, la finalul unui joc extrem de disputat, în care oaspetele au jucat cu foarte multă ambiţie pentru a-şi lua revanşa din tur, când Zalăul s-a impus cu 25 – 22.

Antrenorul Tadici a început cu Cristiana Nica în extremă dreaptă, iar coordonator de joc a folosit-o pe Ana Ciolan în primele minute. Situaţia pe tabelă a fost echilibrată în primele 26 de minute, ambele echipe având avantaj de cel mult două goluri. Oaspetele au avut 13 – 12 cu patru minute înainte de finalul primei reprize, dar Zalăul a revenit la timp, a înscris de trei ori consecutiv şi a intrat cu 15 – 13 la vestiare.

Apostrofate probabil la pauză de managerul Gheorghe Tadici pentru evoluţia oscilantă din prima parte, handbalistele zălăuane au jucat mai bine în partea secundă, desprinzându-se de câteva ori chiar la cinci goluri. Paula Vişan şi-a început recitalul în poartă, iar în atac, Roxana Rob a fost omul finalului de meci, ţinând Zalăul la trei goluri distanţă de echipa cehă.

După succesul de sâmbătă, formaţia zălăuană a acumulat 6 puncte, ocupând poziţia secundă în Grupa D, iar pe primul loc se situează în continuare Larvik, cu 7 puncte.

Următorul meci în cupele europene pentru HC Zalău este programat duminică, 4 februarie, tot pe teren propriu, cu norvegiencele de la Larvik. Pentru a nu depinde de celelalte rezultate din ultimele două etape, HC Zalău are nevoie de un punct din jocul cu echipa norvegiană.

Ultima etapă este programată în 10 februarie, când Zalăul va evolua pe terenul campioanei Suediei, H 65 Hoors.

HC Zalău: Paula Vişan, Raluca Kelemen – Roxana Rob (9), Ana Maria Dragut (6), Valentina Panici (5), Andrada Trif (4), Cristiana Nica (3), Dana Abed-Kader (2), Claudia Constantinescu (1), Larisa Tamaş (1) şi Ana Ciolan. Manager: Gheorghe Tadici. Antrenor secund: Elena Tadici

DHK Banik Most: Dominika Mullnerova, Eva Bezpalcova – Simona Szarkova (8), Sara Kovarova (6), Dominika Zachova (5), Petra Manakova (5), Katarina Kostelna (2), Veronika Sipova, Katerina Dvorakova, Linda Jungova (1), Michaela Januskova (1), şi Veronika Dvorakova. Antrenori: David Peter (principal) şi Madera Radek (secund)