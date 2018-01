HC Zalău, cu gândul la sferturile de finală ale Cupei EHF

După exact 48 de ore de la disputarea meciului cu HCM Slobozia, din cadrul ultimei etape a turului Ligii Naţionale, Handbal Club Zalău va susţine partida retur cu formaţia cehă, DHK Banik Most. Este un meci care poate rezolva în mare măsură ecuaţia calficării în sferturile de finală ale Cupei EHF. În turul desfăşurat duminică, în Cehia, echipa condusă de Tadici a dispus cu 25 – 22 de formaţia din Most, iar o nouă victorie în jocul de sâmbătă ar creşte considerabil şansele Zalăului la calificarea în sferturile de finală ale competiţiei.

“Va fi foarte important să nu ne relaxăm când avem jocul în mână, aşa cum s-a întâmplat la Most. Este foarte bine că avem două victorii, ceea ce ne dă mari speranţe la calificarea în sferturile de finală. Meciul de la Zalău va fi foarte dificil, pentru că echipa a acumuat oboseală, iar din punct de vedere numeric, nu ne permitem să introducem în teren multe jucătoare de pe bancă. Constantinescu încă nu poate să ne ajute, iar celelalte jucătoare sunt fără experienţă la acest nivel. O victorie în jocul de sâmbătă va fi foarte importantă, pentru că am putea vorbi despre o calificare în sferturile de finală în cazul în care Larvik învinge sâmbătă Hoors”, a declarat Gheorghe Tadici.

După trei etape, echipa norvegiană, Larvik, se situează pe prima poziţie, cu cinci puncte acumulate, urmată de HC Zalău, cu patru puncte, H 65 Hoors, cu o victorie şi Banik Most, cu un singur punct acumulat.

Meciul dintre HC Zalău şi DHK Banik Most este programat sâmbătă, la ora 17, în Sala Sporturilor “Gheorghe Tadici”. Meciul va fi oficiat de un cuplu din Kosovo, format din Eshref Begiri şi Ilir Krasniqi. Observator din partea Federaţiei Europene de Handbal a fost delegar grecul Ioannis Meimaridis.

Primele bilete pentru jocul cu formaţia cehă vor fi puse în vânzare joi, între orele 15 – 17, iar tichetele rămase vor fi scoase spre vânzare şi vineri, între orele 15 – 17 şi sâmbătă, începând cu ora 15, la casieria Sălii Sporturilor. Preţul unui bilet este de 10 lei.

Celălalt meci al etapei cu numărul patru, dintre Larvik şi H 65 Hoors, este programat sâmbătă, tot de la ora 17.