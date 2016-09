HC Zalău a pierdut dramatic pe terenul Coronei Braşov Marius Morar

Cu două minute înainte de finalul partidei de la Braşov, HC Zalău a condus cu 26 – 25, însă, arbitrii au lăsat formaţia condusă de Tadici în inferioritate numerică în ultimele două minute, iar gazdele au revenit spectaculos, reuşind să marcheze de două ori consecutiv. “Acest domn arbitru Fîneaţă ar trebui lăsat să se odihnească, pentru că şi aşa are probleme cu îndeplinirea normelor şi se deplasează greu”, a fost reacţia managerului zălăuan.

Handbal Club Zalău a fost duminică la un pas de a obţine a treia victorie a sezonului în deplasare, din tot atâtea meciuri disputate. Chiar dacă au avut în faţă un adversar mult mai valoros, care are ca obiectiv câştigarea unei medalii în acest sezon, handbalistele de la poalele Meseşului au practicat un joc foarte bun, aflându-se în repetate rânduri la conducere. Partida a fost foarte disputată din primul până în ultimul minut, iar Braşovul a învins în final după o “torpilă” trimisă în ultimele secunde de Sorina Târcă exact în vinclul porţii zălăuane.

Cu portarul Paula Vişan în zi de graţie, Zalăul a condus aproape în permanenţă în prima parte a jocului de la Braşov, intrând la vestiare după prima parte cu un avantaj de două goluri, 15 – 13. Drăguţ şi Bloj au fost principalele marcatoare ale Zalăului în repriza întâi, înscriind în poarta Denisei Dedu aproape din orice poziţie de la semicercul de nouă metri.

Începutul părţii secunde i-a aprţinut Braşovului, care a dus scorul la 16 – 15 în minutul 33, dar formaţia antrenată de Tadici a revenit spectaculos la mijlocul părţii secunde, distanţându-se la trei lungimi, 21 – 18. Cea mai mare diferenţă de scor a meciului s-a înregistrat în minutul 50, HC Zalău conducând cu 24 – 20. Câteva pase la intercepţie şi o evoluţie mai slabă a Zalăului în defensivă au făcut ca Braşovul să revină şi să restabilească egalitatea, 24 – 24 în minutul 53.

Finalul a fost unul de “care pe care”. Zălăuancele au preluat de două ori conducerea, ultima dată în minutul 55, iar rezultatul a fost 26 – 25 cu două minute înaintea fluierului final. Andreea Pricopi a restabilit egalitatea pentru Corona în minutul 59, fază la care arbitrul arădean, Octavian Fâneaţă, i-a arătat două minute de eliminare Larisei Tamaş. Echipei zălăune i-a fost greu să marcheze pe următorul atac în inferioritate numerică, iar Braşovul a reuşit să înscrie în ultimele secunde prin fiica antrenoarei Mariana Târcă.

Dacă Mariana Târcă a fost foarte fericită la finalul partidei pentru victoria obţinută împotriva Zalăului, Gheorghe Tadici s-a arătat extrem de indignat de decizia arbitrului Fâneaţă, prin care a eliminat-o pe Larisa Tamaş.

“În cel mai rău caz, cred că meritam un rezultat de egalitate. De ce a fost eliminată jucătoarea cu numărul 5 (Larisa Tamaş, n.r.) de la noi? Acest domn Fâneaţă ar trebui să se odihnească, fiindcă şi aşa are probleme cu îndeplinrea normelor şi se deplasează greu. Echipele s-au străduit, fiecare şi-a dorit să joace cât mai bine, a fost un spectacol care a plăcut publicului şi cred că am făcut o bună propagandă handbalului. Este, totuşi, păcat că un astfel de spectacol este tricat de oameni care muncesc foarte puţin în favoarea handbalului. Nu spun că s-a fluierat într-o singură direcţie, ci doar că un rezultat de egalitate ar fi fost mai echitabil. Sunt şi arbitraje care se ridică la nivelul Ligii Naţionale, nu toate sunt proaste. Ca să câştigi, trebuie să joci fără greşeală, ceea ce este imposibil chiar şi pentru CSM Bucureşti, unde sunt jucătoare ce evoluează în şapte echipe naţionale”, a declarat Tadici la finalul partidei de duminică.

Mariana Târcă a revenit în acest an pe banca formaţiei braşovene, luându-i locul lui Bogdan Burea, astfel că iubitorii handbalului românesc au putut revedea duminică chiar la Televiziunea Română unul dintre duelurile memorabile ale Ligii Naţionale, cel dintre Tadici şi Târcă.

“Revederea cu Gheorghe Tadici a fost încrâncenată, ca de fiecare dată, dar, important este ca totul să fie fair-play până la final. Ce se întâmplă pe teren este una, iar în afară, avem o relaţie cu totul diferită. Rămânem prieteni şi vorbim despre handbal, fiindcă avem multe de povestit pe această temă”, a afirmat antrenoarea Coronei.

HC Zalău va evolua miercuri pe teren propriu, urmând să primească vizita echipei HCM Roman, meciul fiind programat la ora 18, în Sala Sporturilor.

ASC Corona Braşov: Denisa Dedu, Daciana Hossu – Laura Chiper (8), Marinela Neagu (4), Sorina Târcă (4), Andreea Pricopi (3), Camelia Hotea (3), Mihaela Briscan (2), Oana Bondar (2), Georgiana Ciuciulete (1), Mihaela Tivadar, Mihaela Corhan şi Elena Dincă. Antrenori: Mariana Tîrcă (principal) şi Dumitru Berbece (secund)

HC Zalău: Paula Vişan, Ana Maria Inculeţ – Ana Maria Drăguţ (6), Costela Lazăr (5), Larisa Tămaş (5), Teodora Bloj (4), Cristina Nica (3), Ana Ciolan (1), Raluca Irimia (1), Roxana Rob (1), Valentina Panici şi Adina Cîrligeanu. Manager: Gheorghe Tadici. Antrenor secund: Elena Tadici

