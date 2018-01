HC Zalău a obţinut al doilea succes în grupele Cupei EHF

Handbal Club Zalău a obţinut duminică seara o victorie importantă în grupele Cupei EHF, câştigând cu scorul de 25 – 22 pe terenul cehoaicelor de la DHK Banik Most, formaţie în faţa căreia a fost eliminată în urmă cu patru sezoane în turul trei preliminar al acestei competiţii.

Începutul partidei a fost echilibrat. Zălăuancele au deschis scorul, dar gazdele au reuşit să treacă în avantaj după câteva minute, conducând cu 3 – 2. Echipa lui Tadici a marcat de două ori consecutiv, iar scorul a devenit 4 – 3. S-a mers “cap la cap” până la 6, după care, zălăuancele s-au desprins la 9 – 6. Tabela a arătat din nou egalitate la 11, iar la pauză, Banik Most a condus cu 12 – 11. În minutul 25, Tadici a pierdut-o, însă, pe Larisa Tamaş, care a văzut cartonaşul roşu după ce a fost sancţionată cu trei eliminări. Gazdele s-au desprins la 15 – 11 după revenirea de la vestiare, dar Zalăul nu a cedat lupta, restabilind egalitatea la 19. Finalul i-a aparţinut echipei zălăuane, care s-a desprins la 25 – 22 până în final.

“Nu a fost cel mai bun meci al nostru, fiindcă am făcut greşeli în faza de apărare. Larisa Tamaş a fost sancţionată cu trei eliminări în prima repriză, iar în minutul 25 a văzut cartonaşul roşu. Nici Dragut nu a excelat în apărare şi nici Paula Vişan nu a avut o evoluţie foarte bună în poartă până în minutul 40. Am ratat câteva ocazii clare. Am avut avantaj de trei goluri în prima repriză, dar la pauză au condus adversarele. Din minutul 40, am jucat ceea ce trebuia să jucăm de la început. Paula Vişan a avut nouă intervenţii bune în final, iar Andrada Trif a marcat două goluri importante. Este o victorie importantă, iar dacă vom câştiga şi în returul de la Zalău, avem şanse mari să ne calificăm în faza următoare a competiţiei. Ar fi un rezultat extraordinar pentru sportul românesc, nu doar pentru cel din Zalău şi din Sălaj. Chiar dacă nu am făcut cel mai bun joc, felicit fetele pentru faptul că au avut puterea să revină în finalul partidei”, a declarat Gheorghe Tadici.

“Am jucat bine până în minutul 42, am avut puterea să echilibrăm meciul, dar am făcut multe greşeli în final. Nu pot să le reproşez nimic fetelor, fiindcă şi-au dorit victoria. Dominika Mullnerova a avut intervenţii bune în poartă şi am continuat să sperăm la o victorie datorită evoluţiei pe care a avut-o. Avem câteva probleme de lot, iar acum trebuie să vedem pe cine ne putem baza în jocul de miercuri, din campionat şi în returul de la Zalău”, a declarat antrenorul cehoaicelor, Peter David.

DHK Banik Most: Dominika Mullnerova, Eva Bezpalcova – Dominika Zachova (8), Petra Manakova (5), Sara Kovarova (4), Katarina Kostelna (1), Veronika Sipova (1), Katerina Dvorakova (1), Linda Jungova, Adela Ulbertova şi Veronika Dvorakova. Antrenori: David Peter (principal) şi Madera Radek (secund)

HC Zalău: Paula Vişan, Raluca Kelemen – Roxana Rob (6), Dana Abed Kader (5), Ana Maria Dragut (4), Valentina Panici (3), Raluca Irimia (3), Ana Ciolan (2), Andrada Trif (2), Larisa Tamaş, Cristiana Nica şi Sabrina Lazea.

Pentru handbalistele lui Tadici este a doua victorie consecutivă în grupele competiţiei, după ce, în urmă cu o săptămână, zălăuancele au învins pe teren propriu campioana Suediei, H 65 Hoors. Următorul meci în cupele europene este programat sâmbătă, începând cu ora 17, în Sala Sporturilor, zălăuancele urmând să primească vizita cehoaicelor de la Banik Most.

Rezultatele etapei a III-a: H 65 Hoors – Larvik 25 – 27, DHK Banik Most – HC Zalău 22 – 25.

Etapa viitoare este programată sâmbătă, 27 ianuarie, după următorul program: Larvik – H 65 Hoors şi HC Zalău – DHK Banik Most.

Clasament:

1. Larvik 3 2 1 0 76 – 69 5p

2. HC Zalău 3 2 0 1 72 – 71 4p

3. H 65 Hoors 3 1 0 2 74 – 78 2p

4. DHK Banik Most 3 0 1 2 70 – 74 1p

sursa foto: dhk-banikmost.cz