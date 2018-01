Handbalistele zălăuane, blocate o noapte în trafic

Handbalistele de la HC Zalău au trecut prin momente dificile în noaptea de miercuri spre joi, acestea fiind nevoite să-şi petreacă în autocar toată noaptea. Echipa zălăuană a susţinut miercuri după-amiaza meciul din cadrul penultimei etape a turului, evoluând pe terenul echipei Danubius Galaţi, iar la întoarcere, microbuzul în care se afla formaţia zălăuană a fost blocat în trafic la Timişul de Sus.

“Ne-am petrecut toată noaptea în microbuz, fiindcă am rămas înzăpeziţi la Timişul de Sus, unde s-a format o coloană kilometrică. Au fost şi două tiruri răsturnate. Noroc că am avut motorină suficientă, pentru că nici afară nu puteai să ieşi, fiindcă era vânt puternic. Numai de aşa ceva nu au avut nevoie fetele, deoarece păreau foarte obosite la finalul meciului de la Galaţi, iar acum sunt efectiv epuizate. Mergem înainte, fiindcă nu avem ce face, cu toate că joi am avut programat antrenament cu fetele, iar în aceste condiţii, l-am anulat, fiindcă ajungem la Zalău abia spre seară”, ne-a declarat Gheorghe Tadici.

HC Zalău s-a impus cu scorul de 23 – 18 pe terenul echipei Danubius Galaţi, iar în etapa viitoare, ultima a turului, va primi vizita formaţiei HCM Slobozia.