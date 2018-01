Handbalistele joacă în Cehia

Handbal Club Zalău continuă lupta pe două fronturi. La câteva zile după victoria de la Galaţi, fetele lui Tadici vor susţine un nou meci în grupele Cupei EHF, handbalistele zălăuane urmând să întâlnească duminică, în deplasare, formaţia cehă, DHK Banik Most. Va fi o reîntâlnire întrecele două echipe după o pauză de patru sezoane. Echipa zălăuană şi formaţia cehă s-au mai duelat în cupele europene în sezonul 2013 – 2014, pentru o calificare în 16-imile competiţiei, dar câştig de cauză a avut Banik Most. La Zalău, scorul a fost 28 – 21 în favoarea echipei conduse de Tadici, rezultat cu care s-au impus şi adversarele în jocul retur. S-a ajuns la aruncările de la şapte metri, unde gazdele au avut câştig de cauză.

“Este foarte bine că am obţinut prima victorie în grupe, dar este prea devreme pentru a face calcule în ceea ce priveşte calificarea în faza următoare. Larvik a luat o opţiune importantă după egalul de la Most, dar şi echipa din Cehia are, în continuare, şansa ei”, a declarat Gheorghe Tadici după victoria în faţa suedezelor de la H 65 Hoors.

Partida dintre DHK Banik Most şi HC Zalău este programată duminică, la ora 19 (ora României) şi va fi oficiată de un cuplu de arbitri lituanieni, format din Tomas Barysas şi Povilas Petrusis. Observator din partea Federaţiei Europene de Handbal a fost delegat Gergely Vattay, din Ungaria.