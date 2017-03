Grevă japoneză la CSM Zalău şi DJST Sălaj Marius Morar

Grevă japoneză la CSM Zalău şi DJST Sălaj

Angajaţii direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret şi cluburilor sportive ce aparţin de Ministerul Tineretului şi Sportului au protestat luni, sub forma unei greve japoneze, solicitând conducerii MTS recalcularea drepturilor salariale, dar şi iniţierea şi aprobarea unui regulament de sporuri.

Sindicatul Naţional pentru Sport şi Tineret a trimis luni un mail la toate unităţile subordonate Ministerului, solicitând angajaţilor să iasă în faţa sediilor pentru a se fotografia, dar fără a perturba activitatea instituţiilor şi programul de lucru.

“Apelul membrilor Sindicatului Naţional pentru Sport şi Tineret este de unitate şi solidaritate în jurul acestui protest comun, primul la care participă toţi colegii din domeniul nostru. Este important să urmăm iniţiativa de a face poze de grup şi individuale în faţa instituţiilor noastre sau fiecare la locul de muncă, cu sau fără banderolă albă, dar cu spatele la fotograf. Protestul nu va afecta activitatea instituţiilor, programul acestora desfăşurându-se în condiţii normale”, se arată în mailul trimis de SNST.

Directorii Direcţiilor Judeţene pentru Sport şi Tineret nu au dreptul să facă parte din SNST, astfel că la grevă participă doar angajaţii acestor instituţii.

“Eu nu am dreptul să particip la grevă, doar angajaţii, pentru că directorii DJST-urilor nu pot face parte din acest sindicat. Se respectă programul orelor de muncă, cu toate că, la nivel naţional s-a stabilit ca angajaţii să nu lucreze pe calculator. La finalul anului trecut, s-au mărit doar salariile angajaţilor din Minister, nu şi a personalului direcţiilor şi cluburilor”, a declarat Adrian Fărcaş, directorul DJST Sălaj.

Directorul Silviu Mureşan, care este şi vicepreşedinte al Federaţiei Române de Box, se află în aceste zile la Brăila, unde se desfăşoară Campionatul European de Box, rezervat categoriei Under 22, însă, ceilalţi angajaţi s-au fotografiat cu spatele în faţa sediului CSM Zalău, aşa cum li s-a solicitat în mailul SNST.

“Sunt probleme grave în sistemul nostru. Antrenorii şi ceilalţi angajaţi lucrează pe salariul minim. Din 2007 nu s-a mai înregistrat nicio mărire de salariu, iar anul trecut ar fi trebuit să se mărească salariile şi celor din cadrul cluburilor sportive şi direcţiilor judeţene, nu doar angajaţilor Ministerului”, a afirmat Silviu Mureşan.

În 2016 a fost constituit Sindicatul Naţional pentru Sport şi Tineret, lider la nivelul clubului CSM Zalău fiind ales Gheorghe Guşet, multiplul campion la aruncarea grutăţii.

“Noi suntem bugetari doar cu numele, pentru că, atunci când vine vorba de drepturile salariale, suntem lăsaţi la urmă. Anul trecut a fost înfiinţat Sindicatul Naţional pentru Sport şi Tineret, pentru a fi susţinuţi şi noi la nivel naţional. Dacă nu ai un sindicat care să te reprezinte şi să te ajute, tot timpul eşti a cincea roată la căruţă. Am început cu un prim protest, iar dacă mesajul nostru nu va fi auzit de cine trebuie, vom continua şi cu altfel de acţiuni. Toată lumea vrea performanţe şi rezultate în România, dar pe nimeni nu interesează în ce condiţii se pregătesc sportivii”, a precizat Gheorghe Guşet.

Angajaţii din cluburi sportive municipale, direcţii judeţene pentru sport şi tineret, complexuri sportive naţionale şi case de cultură ale studenţilor care participă la protest, solicită aplicarea corectă a HG 1/2017 privind salariul minim brut pe ţară, care, de la 1 februarie 2017 este 1.450 de lei, precum şi a deciziei Curţii Constituţionale nr. 794/2016.

Protestanţii solicită şi încadrarea personalului pe funcţii corespunzătoare activităţii prestate.

Comentarii

comments