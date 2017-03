Gloriile ştafetei sălăjene din anii `90 s-au întors pe pistă Marius Morar

“Campionii nu mor niciodată” se spune în lumea sportului, iar sălăjenii care au dominat în România ştafetele de 4×100 şi 4×400 de metri la începutul anilor ’90 s-au revăzut marţi, 21 martie, după o pauză de 25 de ani.

Întâlnirea a avut loc la Stadionul Municipal din Zalău, unde atleţii pregătiţi în urmă un sfert de secol de către profesorul Mirel Seişanu au reeditat cursa de 4×100 de metri.

Vasile Simişnean, Olivian Vădan, Ilyes Attila, Vasile Pop, Gabriel Bârjac şi Radu Crişan sunt campionii cu care municipiul şi judeţul s-au mândrit la începutul anilor ’90. Campioni ai României în şatefete de 4×100 şi 4×400, o parte dintre ei au obţinut medalii şi la individual.

Vasile Pop a cucerit pentru prima dată titlul naţional pe vremea când era doar un copil. Se întâmpla la “Naţionalele” de la Timişoara, în cursa de 600 de metri, când zălăuanul a trecut primul linia de sosire în proba masculină, în timp ce la feminin s-a impus Gabriela Szabo, medaliată cu aur în 2000, la Jocurile Olimpice de la Sydney, în proba de 5.000 de metri.

“Este un arc peste timp sau o întoarcere acasă a foştilor atleţi care, între anii 1991-1993 au avut un cuvânt de spus în atletismul românesc. Toţi cei prezenţi aici sunt medaliaţi la Campionatele Naţionale şi au acceptat provocarea de a se întoarce pe Stadionul Municipal. A fost o generaţie de sportivi foarte talentaţi, selectaţi din diferite şcoli, pe care i-am crescut la Clubul Sportiv Şcolar Zalău. Am marcat un culoar şi locurile în care are loc schimbul de ştafetă, iar ei vor încerca să-şi amintească ce au făcut în urmă cu 25 de ani, când erau imbatabili în România atât la concursurile organizate în sală, cât şi la cele în aer liber”, ne-a declarat antrenorul Mirel Seişanu, înainte de începerea cursei.

Stabilit în Atlanta, Vasile Simişnean a ţinut să fie prezent la întâlnirea de marţi după-amiaza, iar emoţiile i-au putut fi citite pe chip în momentul în care şi-a revăzut colegii: “Este emoţionant să te reîntâlneşti după 25 de ani cu colegii, prietenii şi antrenorul alături de care ai obţinut rezultate deosebite în România. Am practicat atletismul 21 de ani, a fost o perioadă foarte frumoasă din viaţa mea. Încerc să fiu cât mai aproape de sport, iar în Atlanta, unde locuiesc acum, sunt angrenat într-un proiect care include şi această latură”.

Nici Olivian Vădan nu şi-a putut ascunde emoţiile, chiar dacă au trecut mai bine de două decenii de când a urcat pentru prima dată pe cea mai înaltă treaptă a podiumului românesc în ştafeta de 4×100 de metri.

“Sunt momente speciale pe care le trăieşti în viaţă, iar evenimentul acesta pot spune că este unic. Intenţia noastră este de a reedita ceea ce făceam în urmă cu 25 de ani, chiar dacă de această dată va fi mult mai greu. Sportul înseamnă o mare parte din ceea ce mă defineşte ca om. Îndemn toţi părinţii să-şi lase copiii să facă mişcare, fiindcă sportul formează caractere, iar de aici pornesc ambiţia, curajul şi determinarea. Cine nu face sport, îneţelege mai puţin ceea ce vreau să scot în evidenţă, însă, sunt convins că în viitor, tot mai multă lume se va apropia de acest domeniu”, a afirmat înainte de start Olivian Vădan.

La finalul ştafetei, foştii campioni ai României au primit medalii de la zălăuanca Paula Todoran, reprezentanta României în proba de maraton la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, din 2016.



