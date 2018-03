Gheorghe Tadici va deplasa doar 11 jucătoare în Capitală pentru partida cu CSM Bucureşti

Eliminată la finalul săptămânii trecute din Cupa EHF, după ce a pierdut la trei goluri, 24 – 27 returul cu formaţia turcă, Kastamonu Beledyiesi, Handbal Club Zalău are şanse minime de a mai rămâne şi în cea de-a doua competiţie naţională, Cupa României. Jucătoarele antrenate de Gheorghe Tadici vor evolua miercuri după-amiaza, începând cu ora 16:30, pe terenul campioanei României, CSM Bucureşti, într-un meci contând din cadrul sferturilor de finală ale Cupei României.

“Nici nu ne-am revenit bine după meciul şi deplasarea din Turcia, că trebuie să mergem la Bucureşti. Vom deplasa 11 jucătoare, pentru că e utopie să spun că că avem şanse la calificarea în semifinale. E un meci pe care trebuie să-l jucăm şi în care trebuie să ne apărăm şansele, dar în care există o favorită certă”, ne-a declarat Gheorghe Tadici.

În cupele europene, formaţia zălăuană a susţinut 12 meciuri în acest sezon, două în turul doi preliminar, alte două în faza a III-a preliminară, şase în faza grupelor, iar ultimele două, în sferturile competiţiei.

“Fetele au luptat, şi-au dorit mult să se califice, dar, din păcate, de data asta nu au reuşit. Părăsim cu fruntea sus această competiţie, fiindcă am jucat 12 meciuri în care am acumulat puncte pentru handbalul din România. Nu pot decât să le mulţumesc tuturor celor care au fost alături de noi, începând cu acţionarii şisponsorii. Cred, însă, că dacă am fi avut o evoluţie mai bună în partida tur şi dacă am fi obţinut o victorie la şapte, opt goluri, situaţia ar fi fost cu totul alta. Din păcate, am avut parte la Zalău de un arbitraj pe care efectiv nu l-am înţeles. Este o vorbă: “prostul nu e prost destul dacă nu e şi fudul”. Cei doi italieni au vrut să iasă în evidenţă, dar au stricat în totalitate spectacolul. O victorie mai concludentă a noastră şi cu mine pe bancă ar fi făcut ca această echipă să ajungă în semifinale. Creed că fetele au avut ceva de învăţat din această experienţă, iar data viitoare se vor prezenta mai bine”, a mai precizat Tadici.

În turul de la Zalău, echipa de la poalele Meseşului a câştigat cu 29 – 28.

Cealaltă echipă românească angrenată în cupele europene, SCM Craiova, a obţinut o califcare de senzaţie în semifinale, eliminând formaţia rusă, Lada Togliatti. Oltencele antrenate de Bogdan Burcea au cedat cu 23 – 25 în turul de la Craiova, dar s-au impus cu 26 – 23 în returul din Rusia.

În cadrul sferturilor de finală ale Cupei României, au mai fost programate partidele: HC Dunărea Brăila – CSM Bistriţa, CSM Roman – Danubius Galaţi şi Corona Braşov – HCM Râmnicu Vâlcea.