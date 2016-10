Gheorghe Tadici trage un nou semnal de alarmă: “Autorităţile publice din România nu sunt atât de bogate, încât să plătească jucătorii străini cu o “căruţă” de bani” Marius Morar

Sportul românesc este, fără nicio exagerare, într-o situaţie mai mult decât delicată. Este chiar o situaţie alarmantă, dat fiind faptul că numărul sportivilor români promovaţi de la echipele de juniori spre cluburile de seniori s-a redus vizibil în ultimii ani. Cluburile Sportive Şcolare din România au condiţii mult mai proaste decât în anii anteriori, Ministerul Educaţiei şi Cercetării alocă foarte puţini bani acestor instituţii, iar copiii care termină junioratul au lacune din punct de vedere al pregătirii.

Dacă ne rezumăm numai la fotbal, cel mai popular şi iubit sport din România, doar la nivelul Ligii I au fost transferaţi în ultimii 20 de ani peste 1.200 de fotbalişti din străinătate, timp în care, mulţi fotbaliştii crescuţi la cluburile de copii şi juniori din România au fost trecuţi în “linie moartă”. Voleiul, handbalul, să nu mai vorbim de baschet, sunt alte sporturi de echipă din România care au avut de suferit din acest punct de vedere în ultimii ani, în urma “invaziei” jucătorilor străini.

Conducătorilor de cluburi nu le mai plac nici antrenorii români, chiar dacă avem tehnicieni valoroşi şi în rândul noii generaţii. Sunt aduşi străinii, care sunt plătiţi cu sume mai mari decât românii, la fel cum se întâmplă şi în rândul jucătorilor, iar sportivii noştri privesc de pe margine duelurile echipelor româneşti în care joacă străinii.

În tot acest timp, rezultatele echipelor naţionale devin din ce în ce mai modeste. Sunt sporturi unde am ajuns în lumea a doua, chiar a treia, după ce, la un moment dat am adus medalii europene şi mondiale. Nici la nivel de sporturi individuale nu ne mai putem bate cu cărămida în piept, ceea ce s-a văzut şi la ediţia din acest an a Jourilor Olimpice de la Rio de Janeiro.

Gheorghe Tadici, unul dintre cei mai valoroşi tehnicieni din sportul românesc, a tras un nou semnal de alarmă în acest sens, afirmând că autorităţile publice din România nu au la dispoziţie un buget atât de consistent, încât să-şi permită să plătească sportivi şi antrenori străini cu mii de euro lunar.

“Niciodată nu voi fi de acord cu aducerea jucătorilor străini. Autorităţile publice din România nu sunt atât de bogate, încât să dea o << căruţă >> de bani pentru jucătorii şi jucătoarele străine. Sun bani din bugetele locale, care pleacă în afara ţării, în timp ce jucătorii autohtoni sunt nevoiţi să renunţe la sport după terminarea junioratului. Un lucru la fel de grav este faptul că tinerii nu au repere. Este adevărat că şi Cluburile Sportive Şcolare produc din ce în ce mai puţine talente. Sportivii promovaţi la echipele de senioare au carenţe foarte mari atât din punct de vedere fizic, cât şi tehnic. Cum spunea şi Ioan Ţiriac, va trebui să se facă o strategie la nivel de Minister al Educaţiei şi Cercetării. Din păcate, în acest moment nu există nici la nivel de minister, nici la COSR un interes pentru copiii şi tinerii din România. Cei care ar trebui să ia decizii, trec cu vederea anumite aspecte, tocmai de aceea se acceptă şi transferurile cât mai multor jucători străini. Acum, s-a format o comisie interministerială cu privire la subvenţionarea sportului de către autorităţile locale şi, parcă văd că în stilul nostru caracteristic, din cauza abuzurilor făcute la anumite cluburi, va avea de suferit întreg sportul. Am urmărit zilele trecute un meci de volei, nu vreau să dau nume, în care au urmat la serviciu 11 jucători străini, ceea ce este inadmisibil. La baschet, vedem meciuri în care se duelează mai mulţi jucători străini decât români. Prezentul sportului românesc a fost construit de de generaţiile de antrenori mai mari cu zece ani decât mine, până la cei cu cinci sau şase ani mai tineri. Privim, însă, cu tristeţe, la elementele care se construiesc pentru viitor. Din păcate, nu doar sportul, ci şi alte domenii din România suferă din acest punct de vedere”, este semnalul tras de fostul selecţioner al naţionale feminine de handbal, devenit vicecampion mondial în 2005, în Rusia.

Delegaţia României s-a întors în acest an cu cinci medalii de la Jocurile Olimpice, ocupând locul 47 în clasamentul pe naţiuni, fiind a doua cea mai slabă prezenţă din istorie.

