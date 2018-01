Gheorghe Tadici, selecţionerul naţionalei de tineret: “Fondul de jucătoare pentru naţionala de tineret este destul de restrâns”

Numit antrenorul echipei naţionale de tineret a României la noi ani după ce a renunţat la postul de selecţioner al echipei de senioare, Gheorghe Tadici îşi propune să califice “tricolorele” mici la ediţia din acest an a Campionatului Mondial de handbal, programat în perioada 1 – 18 iulie, în Ungaria.

Primele acţiuni ale României cu Gheorghe Tadici pe bancă s-au desfăşurat la finalul anului trecut, handbalistele participând la un turneu în Rusia, apoi la “Memorialul Constantin Tită” şi la “Cupa Consiliului Judeţean” de la Zalău.

La finalul celor trei turnee, Tadici a tras şi primele concluzii: “Este mult de muncă la echipa naţională de tineret. Am evaluat fiecare jucătoare, iar la turneul de la Zalău, a fost selecţia finală şi am rămas cu 19 jucătoare. Am început cu un nucleu de 32 de handbaliste, însă poarta echipei naţionale rămâne mereu deschisă. Oricând poate să apară o jucătoare care are evoluţii bune în Liga Naţională sau în Divizia A. Fondul de jucătoare pentru acest nivel este destul de restrâns, motiv pentru care, în etapele de pregătire de la finalul anului 2017, am apelat şi la cinci jucătoare de la lotul naţional de junioare”, a precizat Tadici.

Din echipa naţională de tineret care a participat la acţiunile de la finalul anului trecut, au făcut parte şi trei handbaliste de la HC Zalău: portarul Raluca Kelemen şi jucătoarele de câmp Diana Nichitean şi Andreea Stîngă.

La finalul lunii martie, “tricolorele” mici vor susţine turneul de calificare la Campionatul Mondial din Ungaria. Turneul de calificare va avea loc în Ucraina, iar pe lângă reprezentativa ţării noastre şi cea a Ucrainei, din grupă mai fac parte Croaţia şi Georgia.