Gheorghe Tadici: “Prima repriză de la Brăila a fost cea mai bună din acest sezon”

La câteva zile după ce a obţinut un rezultat istoric pe terenul celor de la Hypo Viena, Handbal Club Zalău a realizat o surpriză şi în Liga Naţională de handbal feminin. Echipa pregătită de Gheorghe Tadici s-a impus marţi seara cu scorul de 25 – 18 pe terenul formaţiei HC Dunărea Brăila, acolo unde nu a mai câştigat de cinci sezoane. Ultimul succes al zălăuancelor pe terenul brăilencelor s-a înregistrat în returul sezonului 2012 – 2013, când echipa lui Tadici s-a impus cu 24 – 20, după ce Dunărea a condus cu 10 – 8 la pauză.

Zălăuancele au avut o evoluţie bună încă din startul partidei, iar golurile marcate de Tamaş, Panici şi Dragut au făcut ca tabela să arate 3 – 0 în favoarea Zalăului după şase minute de joc. Gazdele au marcat primul gol abia în minutul 7, prin Alina Vatu. Echipa pregătită de Tadici a evoluat cu foarte multă determinare, conştiente fiind de faptul că pot obţine o victorie care ar putea cântări mult la finalul sezonului. După aproape un sfert de oră, HC Zalău a condus cu 7 – 2, iar după primele 20 de minute, scorul a devenit 10 – 4 în favoarea zălăuancelor. Echipa lui Tadici a intrat la cabine cu un avantaj de nouă goluri, 16 – 7, o diferenţă greu de crezut că mai putea fi remontată de gazde.

Echipa lui Florin Pera a încercat să se apropie cât mai mult în partea secundă de HC Zalău, dar nu a reuşit să revină la mai mult de cinci goluri diferenţă. La acest scor şi-a intrat în rol observatorul Radu Chirvase, care, considerând probabil că Tadici ar fi aplaudat ironic la adresa sa, le-a solicitat arbitrelor internaţionale Cristina Năstase şi Simona Stancu să-i arate tehnicianului cartonaşul roşu. La finalul partidei, managerul echipei zălăuane a precizat că nu a făcut altceva decât să-şi încurajeze echipa.

Cartonaşul roşu primit de Tadici le-a ambiţionat şi mai mult pe jucătoarele de la HC Zalău, care s-au desprins la şapte goluri până la final.

“Fetele au jucat foarte bine în prima repriză, au avut o evoluţie exemplară. Experienţele “Cluj şi “Vâlcea”, unde am pierdut în ultimele minute, nu au mai avut efect şi de această dată, cu toate că, uneori nu poţi să te opui “sistemului” care funcţionează şi în sport. Am avut poate cea mai bună repriză din acest sezon. Dunărea Brăila are un lot peste al nostru din punct de vedere valoric, dar disciplina tactică adoptată în special în faza de apărare a dat roade. Victoria ne-a dus în prima jumătate a clasamentului, iar cu cele două puncte pierdute la Cluj, ne-am fi realizat în totalitate obiectivul propus în primele zece. Îmi pare rău că se întrerupe campionatul într-un moment în care fetele se află în vârf de formă, dar, după partida de sâmbătă, cu Hypo Viena, vom alcătui un alt program de pregătire, pentru că în ianuarie – februarie vom avea un program infernal”, ne-a declarat Gheorghe Tadici.

Partida de la Brăila a fost ultima pe care HC Zalău a susţinut-o în acest an în Liga Naţională, ultimele trei etape din retur fiind programate în luna ianuarie a anului viitor.

Sâmbătă, 18 noiembrie, HC Zalău va susţine ultimul joc oficial din acest an, urmând să evolueze în cupele europene. Echipa lui Tadici va întâlni pe teren propriu, începând cu ora 17, Hypo Viena, în manşa retur din faza a treia preliminară a Cupei EHF. Dacă va trece de formaţia austriacă, HC Zalău va fi prima echipă din handbalul feminin românesc ce se califică în grupele Cupei EHF.

HC Dunărea Brăila: Elena Voicu, Adriana Molvedova – Alina Vatu (8), Diana Axinte (3), Dzyiana Ilyina (3), Marija Shteriova (3), Anamaria Berescu (1), Lăcrămioara Stan, Cristina Gheorghe, Cătălina Preda, Gabriella Szucs, Diana Munteanu, Cristiana Nan şi Iryna Shutska Burtea. Antrenor: Florentin Pera.

HC Zalău: Paula Vişan, Raluca Kelemen – Andrada Trif (7), Larisa Tamaş (5), Ana Maria Dragut (5), Roxana Rob (5), Claudia Constantinescu (1), Valentina Panici (1), Ana Maria Ciolan (1), Raluca Irimia, Dana Abed Kader. Manager Gheorghe Tadici. Antrenor secund: Elena Tadici.