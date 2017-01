Gheorghe Tadici: “Meciul etalon la Cupa Universitatea a fost cel cu Craiova” Marius Morar

Anul 2016 s-a încheiat pentru Handbal Club Zalău cu un turneu de verificare organizat de Universitatea Cluj. “Cupa Universitatea”, cum a fost intitulată competiţia, s-a desfăşurat în perioada 29 – 30 decembrie, iar pe lângă echipa gazdă şi formaţia zălăuană au mai fost invitate SCM Universitatea Craiova şi Minaur Baia Mare, ultima activând în Divizia A.

În primul duel, zălăuancele antrenate de Gheorghe Tadici au dispus cu 30 – 28 de formaţia olteană, după ce la pauză au avut avantaj de patru goluri, 17 – 13. Pentru HC Zalău, a urmat partida cu Minaur Baia Mare, câştigată de Panici şi compania cu scorul de 36 – 29 (21 – 17).

“Finala” turneului s-a disputat între HC Zalău şi Universitatea Cluj. După o primă parte echilibrată, în care gazdele au avut avantaj de două goluri la pauză, 14 – 12, jucătoarele antrenate de Florentin Pera s-au distanţat în partea secundă, profitând şi de schimbările făcute de Gheorghe Tadici, iar scorul final a fost 28 – 22 pentru Universitatea.

“A fost o etapă finală din pregătirea de iarnă, iar echipa a avut momente bune şi mai puţin bune. Pentru noi, meciul etalon a fost cel cu Craiova, aşa ne-am propus înainte de plecare. În echipa Craiovei joacă cinci handbaliste care au evoluat la Campionatul European din Suedia, iar noi am condus pe tot parcursul partidei. M-a deranjat, în schimb, atitudinea fetelor din meciul cu Minaur Baia Mare. Am primit prea multe goluri, dar este adevărat că am jucat fără câteva titulare. În poartă am folosit-o pe Inculeţ, a cărei evoluţie nu mi-a plăcut şi am introdus-o pe Adina Sabău, care a apărat bine. Cu Clujul am condus până în minutul 25, când am primit două eliminări, iar scorul a devenit 14 – 12 pentru clujence, de la 11 – 9 în favoarea noastră. În repriza a doua, am rulat tot lotul şi s-a ratat mult”, a declarat Gheorghe Tadici.

În celelalte partide s-au înregistrat rezultatele: Universitatea Cluj – Minaur Baia Mare 32 – 29, Universitatea Cluj – SCMU Craiova 31 – 31 şi Minaur Baia Mare – SCMU Craiova 28 – 36.

Handbalistele de la HC Zalău şi-au reluat luni pregătirile, iar primul meci oficial din 2017 îl vor susţine duminică, în deplasare, în compania formaţiei CSM Bistriţa. Jocul este programat la ota 12:30.

