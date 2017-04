Gheorghe Tadici, îndemnat să aleagă fotbalul în facultate Marius Morar

Dacă nu ar fi existat un personaj ca Gheorghe Tadici în handbalul românesc, ar fi trebuit inventat. Este antrenorul de al cărui nume se leagă cea mai mare performanţă din handbalul feminin românesc din ultimii 44 de ani şi care a realizat cu echipa naţională cel mai bun ciclu olimpic din istorie. Sub comanda sa, handbalul zălăuan a cunoscut de foarte multe ori “gustul” performanţei, fiind trecute în palmaresul clubului trei titluri naţionale, opt medalii de argint, patru de bronz, o cupă a României, cinci finale şi tot atâtea semifinale jucate, o finală în Supercupa României, semifinale şi finale jucate pe plan internaţional, dar şi o cupă europeană – City Cup, câştigată în 1996.

Tehnicianul zălăuan consideră că ar fi obţinut performanţe în orice alt domeniu ar fi activat, fiindcă nu s-a dat niciodată la o parte când a fost vorba de muncă. În perioada facultăţii, profesorii l-au îndemnat să aleagă specializarea fotbal, dar Tadici nu a acceptat.

“Am avut profesori la facultate care mă îndemnau să aleg specializarea fotbal, dar asta am vrut sa fac de la început – handbal. Oriunde m-aş fi dus, asta mi-a fost structura, de muncitor. Am avut vreo 20 de ani în care nu am avut o lună de concediu şi e greu de crezut că mai găseşti astăzi aşa ceva”, a declarat Gheorghe Tadici într-un interviu acordat zilele trecute la sport.ro.

În luna martie, profesorul zălăuan a împlinit 65 de ani, ocazie cu care, Tadici a pus punct unei cariere de 43 de ani de dascăl. Însă, pe marginea semicercului mai are un cuvând de spus.

“În ciuda vârstei, eu acum mă simt cel mai proaspăt. Depinde cum te conservi. Eu pot să spun că în cei 43 de ani, am avut ambiţia să plec de la junioare III şi în 4 ani am ajuns la senioare. Am intrat în Divizia B, când se promova mai greu decat astăzi în Liga Naţională, după 2 ani am ajuns în Liga Naţională şi de aici a început totul…”, a mai afirmat Tadici pentru aceeaşi sursă.

