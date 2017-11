Gheorghe Tadici, după victoria de la Viena: “Este un succes important pentru handbalul feminin românesc”

Handbal Club Zalău a învins vineri seara, în deplasare, cu scorul de 30 – 22 formaţia austriacă Hypo Viena, în cadrul manşei tur din faza a treia preliminară a Cupei EHF. În urma acestui rezultat, formaţia condusă de Gheorghe Tadici se poate gândi deja la grupele Cupei EHF, ceea ce înseamnă o premieră pentru handbalul feminin românesc.

Soarta partidei a fost tranşată încă din primul sfert de oră. Zălăuancele s-au desprins la 12 – 2, moment în care Tadici a început să introducă şi jucătoarele de pe bancă. 17 – 11 în favoarea Zalăului a fost scorul primei reprize. Gazdele s-au apropiat la patru goluri în partea secundă, dar, spre finalul jocului, managerul Gheorghe Tadici a reintrodus o parte dintre titulare, Zalăul desprinzându-se la opt goluri până la final.

“Fetele au jucat aproape perfect în primele 15 minute. Am avut o apărare fermă, Vişan a avut o evoluţie foarte bună în poartă şi am reuşit să ne desprindem pe contraatac şi pe faza a doua. După primele 15 minute, am introdus şi jucătoarele mai tinere, dintre care s-a remarcat Bojan. Şi Abed Kader a jucat bine, dar ea nu mai poate fi considerată rezervă. Este un rezultat peste aşteptări, un succes important şi pentru handbalul feminin românesc. Am şi primit câteva mesaje de felicitare din partea unor reprezentanţi ai Federaţiei Române de Handbal. Suntem mulţumiţi de ce am realizat la Viena, iar pe această cale vreau să mulţumesc consilierilor judeţeni, în frunte cu preşedintele Tiberiu Marc, deoarece instituţia pe care o reprezintă susţine de 12 ani activitatea de performanţă a clubului nostru. Nu pot să nu-i reamintesc şi pe acţionarii Inserco, AdiCom şi Total As, pe sponsorul Cento Group, pe colaboratorii Fibrex, Multicom, Tacon, Fortec, PM4, Avril, Hanul Drumeţilor şi pe reprezentanţii mass-mediei locale de bună credinţă. Este şi rezultatul lor, nu doar al meu şi al fetelor”, a precizat Gheorghe Tadici.

Returul dintre HC Zalău şi Hypo Viena este programat sâmbătă, începând cu ora 17, în Sala Sporturilor din Zalău. Până la acel joc, echipa zălăuană va susţine un meci şi în campionat, marţi, în deplasare, cu HC Dunărea Brăila.

HC Zalău: Vişan, Kelemen (1) – Abed-Kader (5), Constantinescu (4), Rob (4), Ciolan (3), Dragut (3), Trif (3), Panici (2), Tamaş (2), Irimia (1), Nica (1), Stîngă (1), Bojan şi Nichitean. Manager: Gheorghe Tadici. Antrenor secund: Elena Tadici

Hypo Viena: Flock, Sanko – Laszlo (6), Dedic (3), Einarsdottir (3), Kis (3), Vijunaite (3), Acimovic (2), Wess (2), Barisic, Berlini, Krasniqim Krautwaschi, Magloth, Măgurean şi Schaupp. Antrenori: Martin Matuschkowitz (principal) şi Ferenc Kovacs (secund)

sursa foto: prosport.ro