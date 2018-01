Gheorghe Tadici, după înfrângerea din Norvegia: “Am jucat împotriva unei echipe foarte bine organizată”

HC Zalău a debutat duminică seara în grupele Cupei EHF, fiind prima echipă din România calificată în această fază a competiţiei. Prima adversară a zălăuancelor a fost echipa norvegiană, Larvik, pe terenul căreia, Zalăul lui Tadici a cedat cu 23 – 28, după ce la pauză, gazdele au condus cu 15 – 7. Larvik este una dintre cele mai renumite echipe din handbalul feminin mondial, având numeroase participări în cupele europene, în special în Liga Campionilor, competiţie pe care a şi câştigat-o în seznoul 2010 – 2011.

“Am jucat împotriva unei echipe foarte bine organizată. Larvik are în componenţă multe jucătoare cu calităţi, care nu pot fi comparate cu fetele noastre, pentru că majoritatea sunt debutante într-o competiţie europeană. Am avut o primă repriză modestă, cu doi interi inexistenţi atât în apărare, cât şi în faza de atac, iar jocul pe partea stângă nu a funcţionat deloc. În repriza a doua, fetele au început să joace mai bine, dar nu au făcut-o nici de această dată la potenţial maxim. Jocul a fost dominat de Larvik. Ne bucurăm că am ajuns să evoluăm la un astfel de nivel în Europa, împotriva unor echipe importante, iar fetele trebuie să se autodepăşească pentru a face faţă într-o astfel de fază a competiţiei. Avem un lot subţire din punct de vedere numeric, care nici nu este foarte omogen, iar fetele trebuie să depună multă muncă pentru a ajunge la standardele unei astfel de competiţii. Jucătoarele vor fi mult mai “călite” la finalul acestei competiţii.

Cea mai bună marcatoare a Zalăului a fost Larisa Tamaş, cu şase goluri marcate, urmată de Ana Maria Dragut şi Roxana Rob, fiecare cu câte cinci reuşite. De la gazde, cele mai multe goluri le-a marcat Kristine Breistol, care a înscris de nouă ori în poarta Zalăului.

În celălalt meci al grupei, suedezele de la H 65 Hoors au învins cu scorul de 28 – 27 echipa cehă, Banik Most. Duminică, începând cu ora 17, Handbal Club Zalău va primi vizita campioanei Suediei, H 65 Hoors.