Gheorghe Tadici: “Dacă celelalte echipe ar avea doar jumătate din bugetul CSM-ului, nu ar mai exista o favorită certă în campionat”

Lupta pentru titlul naţional în handbalul feminin din România are o favorită certă în ultimele sezoane. Indiferent că vorbim despre Oltchim Râmnicu Vâlcea, care a obţinut ultimul titlu în 2013, despre HCM Baia Mare, campioana din 2014 sau despre CSM Bucureşti, câştigătoarea ultimelor trei ediţii ale Ligii Naţionale, aceste echipe au avut un lot mult mai valoros decât adversarele lor. Odată cu trecerea anilor, numărul jucătoarelor străine transferate la echipele de top din România a fost tot mai mare, iar CSM Bucureşti, care este şi în acest sezon favorită certă la titlu, are în lot nu mai puţin de 11 handbaliste străine.

CSM Bucureşti, câştigătoarea Ligii Campionilor din 2016, a pierdut partida disputată luni seara, pe terenul formaţiei maghiare, Gyor, 24 – 28, din cadrul rundei a patra a Grupei Principale 1 din Liga Campionilor. Bucureştencele au precizat la finalul jocului că unul dintre motivele eşecului îl reprinză şi faptul că în competiţia internă nu există adversari care să-i pună probleme.

Fostul selecţioner al României, Gheorghe Tadici, a reacţionat, afirmând că lupta la titlu ar fi mult mai disputată dacă ar fi patru, cinci care să aibă doar jumătate din bugetul formaţiei din Capitală.

“Aţi văzut meciul din Liga Campionilor, de la Gyor, unde CSM Bucureşti a avut o prestaţie modestă, deşi are 11 jucătoare de la şapte echipe naţionale. Dar, cei de acolo au ştiut să se scuze că nu au adversari pe măsura lor în campionatul intern. În primul rând, această echipă nu ar trebui să îşi propună obiective precum câştigarea campionatului, a Cupei României sau a Supercupei României la bugetul de 4 milioane de euro pe care-l are. Ţinta lor ar trebui să fie de la început câştigarea Ligii Campionilor. Eu le spun că dacă ar fi vreo patru, cinci echipe care să aibă doar 50 la sută din bugetul lor, în mod cert nu le-ar mai fi uşor să ia campionatul. Din păcate, se încearcă o deviere a realităţii, dar ne gândim ce dă CSM Bucureşti pentru echipa naţională, pentru că e investiţia românilor, spre deosebire de Craiova sau Braşov care dau câte 5, 6 jucătoare la loturile de senioare şi tineret. Sunt de acord şi cu salariile jucătoarelor de la CSM Bucureşti, dar nu din bugetul statului. Să câştige cât vrea şi Neagu, şi Gulden, şi orice altă jucătoare, dar din mediul privat, nu de la stat”, a declarat Gheorghe Tadici în cadrul unei conferinţe de presă organizată înaintea partidei din manşa tur a sferturilor de finală din Cupa EHF.

sursa foto: gsp.ro