Gheorghe Tadici comentează revenirea Cristinei Neagu în Liga Naţională: “Contractul Cristinei Neagu este cât bugetul echipei noastre de handbal” Marius Morar

Câştigătoarea Ligii Campionilor din sezonul trecut a reuşit un transfer de marcă săptămâna trecută, conducerea clubului CSM Bucureşti ajungând la o înţelegere cu handbalista Cristina Neagu, cea mai bună jucătoare din lume în 2014 şi 2015.

Toată lumea consideră această achiziţie ca fiind “transferul anului în sportul românesc”, Cristina Neagu fiind comparată nu o dată cu jucătorul Barcelonei, Lionel Messi, cel mai bun fotbalist din lume.

Bucureşteancă de origine, jucătoarea revine acasă şi speră să obţină cu formaţia din Capitală un trofeu european. Handbalista a început handbalul la CSS Bucureşti, iar la 18 ani a debutat în Liga Naţională la Rulmentul Braşov. În 2009 s-a transferat la Oltchim Râmnicu Vâlcea, unde a activat până în 2013, când a semnat un contract cu Buducnost Podgorica (Muntenegru).

Neagu mai are contract până în vară cu formaţia din Muntenegru, urmând să evolueze doar din sezonul viitor la CSM Bucureşti.

Sportiva a afirmat că a ales cu sufletul în momentul în care a decis să revină în campionatul intern, cu toate că jucătoarea va avea cel mai mare contract din sportul românesc, urmând să câştige 300.000 de euro într-un sezon, aproape dublu cât câştiga la formaţia din Muntenegru.

Gheorghe Tadici, antrenorul care a promovat-o pe Cristina Neagu la echipa naţională, nu contestă calităţile jucătoarei, precizând că are o valoare foarte mare, însă, este de părere că suma pe care o va încasa în decursul unui sezon de la CSM Bucureşti, sfidează întreg handbalul românesc, mai ales că vorbim de un club finanţat din bani publici.

“Cristina Neagu este o jucătoare foarte valoroasă, nimeni nu poate să îi conteste valoare, cu toate că, să nu uităm că handbalul este un sport de echipă, iar fără ajutorul colegelor nu poţi să ieşi în evidenţă. Pe de altă parte, ea are un marketing foarte bine pus la punct. Şi la Oltchim, în 2010, s-a transferat într-un moment la fel de bun. Aşa cum am mai afirmat, nu sunt de acord ca din banii publici să se plătească contracte atât de mari, care efectiv sfidează restul handbalului românesc. Contractul Cristinei Neagu este cât bugetul echipei noastre. Adică 300.000 de euro este contractul ei, plus încă aproximativ 200.000 de euro taxe şi impozite, dacă s-ar impozita corect, care înseamnă 500.000 de euro, cât bugetul echipei noastre pentru un sezon întreg. Mi se pare mult prea mult pentru economia României, pentru că vorbim de nişte bani publici. Am admirat-o foarte mult pe doamna Firea (Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, n.r.), dar nu cred că un asemenea moment trebuie politizat”, ne-a declarat Gheorghe Tadici.

Un alt antrenor cunoscut din handbalul românesc, Vasile Stângă, a sfătuit-o pe jucătoare la Sport Total FM că ar fi bine să se preocupe doar de partea de handbal, să nu încerce să schimbe antrenorii, fiindcă îi va dăuna acest lucru.

Bugetul echipei CSM Bucureşti este de aproximativ 10.000.0000 de euro anual. Salariul pe care-l va încasa Neagu la formaţia din Capitală este cel mai mare din sportul românesc, handbalista depăşindu-l şi pe fotbalistul Stelei, Denis Alibec, cel mai bine plătit jucător din Liga I. Până la sosirea Cristinei Neagu, cel mai mare salariu din handbalul feminin românesc era al spanioloaicei Carmen Martin, extremă ce evoluează tot la formaţia din Capitală.

Neagu a câştigat în 2015 Liga Campionilor cu formaţia din Muntenegru şi mai are la activ două finale jucate în această competiţie. Cu Buducnost are două titluri de campioană, iar în România a câştigat de cinci ori Liga Naţională. La nivel de echipă naţională, Neagu a câştigat argintul european în 2005 cu naţionala de junioare, iar un an mai târziu, bronzul mondial. Tot medalia de bronz a obţinut şi în 2007 cu naţionala de tineret la Campionatul European, iar cu “tricolorele” mari a câştigat două medali de bronz, una la Campionatul European din 2010, iar alta la Campionatul European din 2015.

