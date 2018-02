Gheorghe Tadici: “Când domini Larvikul 58 de minute, înseamnă că ai valoare”

Handbal Club Zalău şi-a asigurat prezenţa în sferturile de finală ale Cupei EHF cu o etapă înainte de finalul fazei grupelor. Echipa condusă de Gheorghe Tadici a dispus duminică seara, pe teren propriu, cu scorul de 25 – 22 de formaţia norvegiană, Larvik, într-un meci din cadrul penultimei etape a fazei grupelor Cupei EHF.

Formaţia de la poalele Meseşului a debutat cu o înfrângere în faza grupelor, înregistrată chiar pe terenul celor de la Larvik, 23 – 28, după care, handbalistele zălăuane au obţinut patru victorii consecutive, clasându-se pe prima poziţie în Grupa D cu o etapă înainte de final.

Larvik, o echipă cu renume la nivel mondial, a venit la Zalău cu gândul de a obţine cel puţin un punct, ceea ce i-ar fi permis să se menţină pe prima poziţie. Pentru Zalăul lui Tadici era adevăratul test al sezonului, dar şi un joc prin care zălăuancele sperau să rezolve ecuaţia calificării în sferturile de finală.

Valentina Panici a deschis scorul după trei minute de joc, dar oaspetele au egalat rapid prin Kristine Breistol. Norvegiencele au încercat să se agaţe de orice minge, dar Zalăul s-a apărat bine, iar în atac, Roxana Rob, Valentina Panici şi Ana Maria Dragut au făcut diferenţa. Duminică seara a funcţionat şi jocul cu pivotul, Raluca Irimia marcând trei goluri exact în ziua în care a împlinit 27 de ani.

HC Zalău s-a desprins la trei goluri după zece minute de joc, iar la pauză a intrat la vestiare cu un avans de patru goluri, 13 – 9.

La reluare, echipa lui Tadici nu a mai fost atât de exactă în atac, ratând şi o aruncare de la şapte metri prin Roxana Rob, iar oaspetele s-au apropiat la 14 – 15 în minutul 36. După 41 de minute, tabela a rătat egalitate 17 – 17. Zalăul s-a desprins la două goluri în minutul 46, dar norvegiencele au redus din diferenţă prin Emilie Christensen, care a marcat unicul său gol în acest meci. Tadici a simţit pericolul şi a solicitat întreruperea meciului, reuşind să-şi readucă echipa în joc. Ultimele cinci minute au fost decisive, handbalistele zălăuane distanţându-se la 25 – 21 cu câteva secunde înainte de final. Tabela au închis-o norvegiencele, prin Roth Berglie, dar echipa lui Tadici sărbătorea deja victoria şi calificarea între cele mai bune opt echipe ale competiţiei.

“Îmi pare bine că am obţinut calificarea pe teren propriu, în faţa suporterilor noştri, care au venit şi astăzi într-un număr foarte mare. Jucătoarele au luptat fantastic pentru a obţine calificarea. Vorbeam cu fetele înaintea meciului că cel mai frumos cadou pe care ar putea îl facă colegei lor, Raluca Irimia, ar fi o victorie şi o calificare, ceea ce s-a şi întâmpat. Toate au jucat admirabil. Îmi pare bine că fetele nu au cedat în apărare, iar în ultimele minute chiar au făcut un joc foarte bun. Când domini Larvikul 58 de minute, înseamă că ai valoare. Trebuie să mulţumesc întregii săli, dar mai ales membrilor galeriei, care au fost extraordinari, în special în ultimele zece minute”, a declarat Gheorghe Tadici.

“Nu am făcut unul dintre cele mai bune meciuri ale noastre. Este foarte greu să gestionezi meciul în momente critice cu o bancă scurtă şi cred că în final am pierdut din punct de vedere fizic. A fost un joc pentru câştigarea grupei şi sunt dezamăgit că am pierdut această partidă. Nu sunt foarte multe de spus, sunt supărat, dar nu pe echipa mea, ci pentru rezultat”, a precizat, de cealaltă parte, Tor Odvar Moen.

În ultima etapă, programată sâmbătă, 10 februarie, HC Zalău va evolua în deplasare, pe terenul campioanei Suediei, H 65 Hoors.

HC Zalău: Paula Vişan – Ana Maria Dragut (4), Roxana Rob (4), Valentina Panici (4), Cristiana Nica (4), Raluca Irimia (3), Dana Abed Kader (3), Larisa Tamaş (2), Andrada Trif (1), Ana Ciolan şi Claudia Constantinescu. Manager: Gheorghe Tadici. Antrenor secund: Elena Tadici

Larvik: Guro Rundbraten, Gabriela Dias Morenschi – Kristine Breistol (7), Cassandra Tollbring (6), Roth Berglie (4), Lima de Araujo (2), Andenaes June (1), Hjertner Maria (1), Emilie Christensen (1), Tine Stange şi Mari Bergum. Antrenori: Tor Odvar Moen (principal) şi Lene Rantala (secund)

Clasament Grupa D:

1. HC Zalău 5 4 0 1 128 – 121 8p

2. Larvik 5 3 1 1 132 – 117 7p

3. H 65 Hoors 5 2 0 3 128 – 131 4p

4. DHK Banik Most 5 0 1 4 117 – 136 1p