Gheorghe Tadici a fost numit selecţionerul naţionalei de tineret

Antrenorul care a devenit vicecampion mondial în 2005 cu naţionala de senioare a României, fiind cel mai bun rezultat obţinut de handbalul feminin românesc în ultimii peste 40 de ani, revine la cârma echipei naţionale, dar nu la cea de senioare, ci la tineret.

Doi ani au trecut de când Gheorghe Tadici a renunţat la funcţia de selecţioner a echipei naţionale de senioare, formaţie cu care a devenit vicecampion mondial în 2005, fiind cel mai bun rezultat din handbalul feminin românesc din ultimii 43 de ani.

După o pauză de doi ani, managerul formaţiei zălăuane a acceptat să revină pe banca echipei naţionale, dar nu la senioare, ci la tineret. Propunerea a fost făcută de preşedintele Federaţiei Române de Handbal, Alexandru Dedu, joi seara, în cadrul Comisiei Tehnice, şi validată de membrii comisiei.

“Cred că a contat mult experienţa pe care o am din punct de vedere al promovării jucătoarelor tinere. A fost o opţiune şi pentru Bogdan Burcea, fiindcă, dacă eu nu acceptam, nu ar fi acceptat nici el postul de secund. I-am propus să fie el principal, dar nu a fost de acord. Datorită unor considerente personale, am acceptat propunerea”, ne-a declarat Gheorghe Tadici.

“La lotul naţional de tineret, am propus Comisiei Tehnice ca în locul domnului Crăciun, căruia îi mulţumim pentru munca depusă, să fie numit antrenorul Gheorghe Tadici. La rândul lui, l-a nominalizat ca secund pe antrenorul Bogdan Burcea”, a precizat Alexandru Dedu pentru prosport.ro.

Tot în cadrul Comisiei Tehnice de joi seara, Carmen Amariei a fost numită antrenor la naţionala de junioare, aceasta înlocuindu-l pe Ion Ivan.

Lotul naţional de tineret se va reuni marţi, cel mai probabil la Cheile Grădiştei, iar prima acţiune cu Gheorghe Tadici pe bancă este programată în perioada 7 – 12 decembrie, în Astrahan (Rusia). Va fi un turneu amical la care vor mai fi prezente reprezentativele de tineret din Rusia, Danemarca, Coreea de Sud, Franţa şi Astrahanocika (echipa feminină de senioare din Astrahan).

Obiectivul antrenorului Gheorghe Tadici la echipa naţională de tineret este de a califica “tricolorele” mici la Campionatul Mondial de anul viitor, din Ungaria şi o clasare între primele şase locuri la turneul final programat în perioada 1 – 15 iulie 2018.

România va susţine în 23 – 25 martie turneul de calificare la Mondiale, adversarele din grupă fiind Croaţia, Ucraina şi Georgia. Meciurile de calificare vor avea loc în Ucraina.

La lotul naţional de tineret au fost convocate şi patru handbaliste de la HC Zalău pentru acţiunile de la finalul acestui an, însă, solicitatea pentru cele patru jucătoare a venit înainte ca Gheorghe Tadici să fie numit selecţioner. Portarul Raluca Kelemen şi jucătoarele de câmp Diana Nichitea, Andreea Stîngă şi Alexandra Bojan sunt cele patru handbaliste care vor participa la acţiunile echipei naţionale de tineret.

sursa foto: prosport.ro