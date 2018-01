Gabriel Vaşvari, zălăuanul de la Poli Timişoara: “E păcat că Zalăul nu are o echipă de fotbal nici măcar în Liga a III-a”

Chiar dacă au trecut 12 ani de la desfiinţarea Armăturii Zalău, foştii componenţi ai echipei de fotbal s-au întâlnit şi în acest an pentru a susţine o miuţă şi a depăna amintiri. Întâlnirea a avut loc la Baza Sportivă “Titan Arena”, iar printre cei prezenţi s-a aflat şi Gabriel Vaşvari, unul dintre sălăjenii care evoluează în Liga I. Vaşvari a debutat la seniori tocmai în perioada de glorie a Armăturii Zalău, dar a evoluat şi la FC Zalău. În 2008 s-a transferat la FC Botoşani, unde a evoluat timp de opt sezoane, iar în vara anului trecut, mijlocaşul central a ajuns la Poli Timişoara.

Vaşvari nu ascuns niciodată faptul că şi-ar dori să-şi încheie cariera la o echipă din Zalău, dar aceasta, numai în cazul în care va exista cel puţin o echipă în Liga a III-a.

“Mă bucur foarte mult că reuşim să ne întâlnim în fiecare an, dar, din păcate, fotbalul zălăuan trăieşte din amintiri. E mare păcat Zalăul nu mai are echipă de fotbal nici măcar la nivelul Ligii a III-a. Armătura Zalău a făcut cinste acestui oraş, iar lumea venea în număr mare la meciurile noastre. Oamenii din Zalău iubesc fotbalul şi cred că ar trebui făcute toate demersurile ca acest municipiu să aibă, din nou, o echipă cel puţin în Liga a III-a”, a declarat fotbalistul zălăuan.

Armătura Zalău s-a clasat pe locul şapte în Seria a II-a a Diviziei B în primul an de la promovare, iar la finalul sezonului 2004 – 2005, a ocupat poziţia a şasea. Echipa s-a desfiinţat în toamna anului 2005, după doar patru etape scurse din sezonul 2005 – 2006.

sursa foto: gsp.ro