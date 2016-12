Exclusiv: Florin Istrate, de la FC Zalău în prima ligă din Iordania Marius Morar

Cel mai bun jucător al echipei FC Zalău din prima parte a campionatului este foarte aproape de un transfer în prima ligă din Iordania. Mijlocaşul urmează să semneze cu noua echipă în primele zile din noul an, urmând ca formaţia zălăuană să primească o sumă destul de consistentă în schimbul fotbalistului.

FC Zalău a avut o primă parte de campionat foarte bună, clasându-se pe poziţia a treia la finalul turului, cu 29 de puncte acumulate. În cele 14 etape disputate, “alb-albaştrii” au înregistrat nouă victorii, două egaluri şi trei înfrângeri, Florin Istrate, mijlocaşul originar din Breaza, având un aport considerabil la rezultatele formaţie zălăuane.

Istrate a fost transferat la FC Zalău în vara acestui an, fiind principala ţintă a conducerii, după cum a afirmat la acea vreme directorul executiv, Gabriel Magdaş. Evoluţiile sale au încântat publicul zălăuan, iar jucătorul a intrat în atenţia mai multor cluburi din ţară şi din străinătate.

“Florin Istrate este un jucător foarte valoros, tocmai de aceea am şi insistat în vară să-l aducem la echipă. Este un fotbalist care poate să câştige un meci de unul singur. Cu siguranţă că îl vom pierde la iarnă, dar nu va pleca gratis de la club”, afirma în urmă cu aproximativ o lună Gabriel Magdaş.

Jucătorul a fost ofertat de o serie de cluburi încă din ultimele etape ale turului, iar după încheierea primei părţi a campionatului, Istrate şi-a luat la revedere de la colegii de echipă, conştient fiind de faptul că nu va putea refuza ofertele din această iarnă.

Potrvit unor surse din anturajul clubului, Florin Istrate se află în tratative avansate cu un club din prima ligă iordaniană, iar transferul va fi perfectat în primele zile din noul an.

“Există discuţii avansate, dar până săptămâna viitoare nu ştim nimic concret. După Revelion vom şti exact care este noua echipă la care va pleca Istrate”, ne-a declarat preşedintele Ioan Morar.

Florin Istrate a înscris nouă goluri pentru FC Zalău în turul campionatului. Contractul dintre jucător şi clubul zălăuan urmează să expire abia în vara anului viitor, astfel că jucător va pleca în schimbul unei sume de bani, care pare să fie destul de consistentă.

Înainte să ajungă la FC Zalău, Florin Istrate a evoluat la Electrosid Titu (Liga III-a), Corona Braşov (Liga a III-a), Unirea Alba Iulia (Liga a II-a), FCM Târgu Mureş (Liga II-a), Metalosport Galaţi (Liga a III-a), Dunărea Galaţi (Liga a II-a), iar cu Rapid Bucureşti a evoluat atât în eşalonul secund, cât şi în Liga I.

Comentarii

comments