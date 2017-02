Finanţarea sportului din România, în continuare o problemă Marius Morar

Despre Legea Educaţiei Fizice şi Sportului s-a discutat foarte mult în ultima perioadă, iar Ministerul Tineretului şi Sportului a iniţiat anul trecut un proiect de act normativ privind modificarea şi completarea acestei legi. Cu toate acestea, situaţia a rămas la fel de ambiguă, iar o parte dintre autorităţile publice din România au probleme din cauza modului în care finanţează sportul.

Practic, sportul din România supravieţuieşte astăzi, în cea mai mare parte, cu ajutorul Primăriilor şi al Consiliilor Judeţene, însă, Curtea de Conturi şi ANAF-ul nu interpretează la fel în toate zonele acest ajutor al autorităţilor publice. Sunt Primării şi Consilii Judeţene care au avut de suferit din cauza modului în care au finanţat sportul, în special partea ce ţine de salarii.

Noul ministru al Tineretului şi Sportului, Marius Dunca, a precizat pentru prosport.ro că anul 2017 reprezintă un moment zero în sportul românesc. “Trebuie să conştientizăm că mai jos de atât nu se poate. Avem nevoie de un restart pentru tot ceea ce înseamnă sport. În şedinţa de Guvern de săptămâna trecută, am înfiinţat Consiliul Naţional al Mişcării Sportive. Fac parte din acest Consiliu: preşedinte – ministrul MTS, vicepreşedinţi – secretarul de stat şi subsecretarul de la MTS, membri, la nivel de secretari de stat – Ministerul Educaţiei, Ministerul Dezvoltării Regionale, Ministerul Muncii, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Mediului de Afaceri, Ministerul Afacerilor Interne, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie. În cadrul Consiliului, vom dezbate, o să discutăm Legea Sportului, vom asculta părerea oamenilor de afaceri, ce îşi doresc ei. Îşi doresc să finanţeze, dar vrem să auzim de la specialişti. Avem problemele de salarizare. De când am ajuns ministru, nu vreau să caut cine este vinovat, ştiu doar care sunt problemele”, a declarat Marius Dunca.

În opinia ministrul Tineretului şi Sportului, rolul Consiliului Naţional al Mişcării Sportive este de a reglementa Legea Educaţiei Fizice şi Sportului, pentru a da posibilitatea Primăriilor, Consiliilor Judeţene, dar şi persoanelor din mediul privat să susţină sportul.

“Este un moment în care trebuie să ne punem toţi la masă, toţi factorii decizionali şi să găsim soluţii. Să nu mai aruncăm vina, am făcut, e de vină Curtea de Conturi că a venit şi ne-a sesizat şi blocăm finanţarea. NU! Până să vină Curtea de Conturi, noi trebuie să respectăm legislaţia în vigoare”, a mai a afirmat ministrul Dunca.

Ministrul a negat zvonurile apărute în ultima perioadă, conform cărora s-ar dori plafonarea salariilor din bugetul statului, idee pe care o agreează şi antrenorul Gheorghe Tadici.

“Am mai spus, chiar am propus şi cred că ar fi o normalitate dacă, din bugetele locale s-ar stabili o grilă salarială care poate fi acordată, iar tu ca preşedinte sau conducător vremelinic, dacă vrei să ieşi cu ceva în faţă, fă-o pe munca ta, adu bani privaţi la club şi atunci poţi să le dai jucătoarelor şi 20 de mii de euro într-o lună. Este inadmisibil să dai din banul public salarii lunare de 10.000 de euro şi chiar mai mari”, a declarat Tadici.

Toate cele trei cluburi reprezentative din Sălaj sunt finanţate în proporţie de 90 la sută de autorităţile publice. Primăria este principalul finanţator al cluburilor Volei Municipal Zalău şi FC Zalău, iar Handbal Club Zalău este susţinut de Consiliul Judeţean Sălaj.

