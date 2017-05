FC Zalău va avea un nou antrenor în sezonul viitor Marius Morar

Partida desfăşurată vineri, pe Stadionul Municipal, între FC Zalău şi ASA II Târgu Mureş, scor 6 – 0, a fost ultima pe banca formaţiei zălăuane pentru antrenorul Constantin Olariu. Adus la echipă în urmă cu doi ani, tehnicianul clujean spera să obţină clasări onorabile atât la finele sezonului trecut, cât şi în actuala ediţie de campionat. Parcursul din această ediţie a fost unul destul de bun în prima parte, iar conducerea clubului a afirmat înaintea începerii returului că intră în cursa pentru promovare.

Din păcate, socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg, iar promovarea a devenit după numai câteva etape doar un vis frumos.

Planurile conducerii clubului sunt cu totul altele pentru ediţia viitoare. Preşedintele Ioan Morar a afirmat că FC Zalău va ataca promovarea încă din prima etapă, iar pentru a realiza obiectivul propus, consilierii locali au votat un buget mai mare decât pentru ediţia trecută. La echipă au fost aduşi şi doi investitori din judeţul Bihor, iar lotul, dar şi conducerea tehnică va arăta total diferit în noul sezon.

“A fost ultimul meu meci pe banca tehnică a acestei echipe. Din câte am înţeles, vor veni investitori noi, care, cu siguranţă vor veni şi cu un staf tehnic. Oricum, contractul meu s-a încheiat în această vară. Mi-am dorit mult în momentul în care am venit aici, dar, din păcate, am reuşit puţin. Echipa aceasta putea să se claseze pe un loc mai bun la finalul sezonului, dar au fost anumiţi factori, despre care nu vreau să discut în acest moment. Am început returtul cu un deficit de cinci puncte şi singura noastră şansă era să învingem pe teren propriu FC Hermannstadt în prima etapă”, a declarat Constantin Olariu.

Potrivit unor surse din anturajul clubului, echipa va avea şi un nou antrenor secund, care-l va înlocui pe Cristian Oros, cel care ocupă acest post din anul 2008, când echipa a promovat în Liga a III-a.

Comentarii

comments