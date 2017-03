FC Zalău, succes la limită în faţa ultimei clasate Marius Morar

După o remiză şi un eşec în primele două etape din retur, FC Zalău a reuşit să obţină vineri prima victorie din partea a doua a campionatului. Jucătorii pregătiţi de Constantin Olariu şi Cristian Oros s-au impus cu scorul de 1 – 0 în faţa “lanternei roşii”, Recolta Dorolţ.

Prima repriză a fost una săracă în ocazii. Zălăuanii au avut o posesie mai bună decât echipa vizitatoare, dar situaţiile clare de gol la poarta sătmărenilor nu au apărut până la pauză. De cealaltă parte, oaspeţii au ratat cea mai mare ocazie în minutul 37, când Bot Thomas a scăpat singur cu portarul Băican, dar goalkeeperul zălăuan a avut o intervenţie salvatoare.

Nemulţumit de jocul echipe sale, antrenorul Olariu a făcut câteva modificări la pauză, iar partea a doua a fost ceva mai bună pentru formaţia de la poalele Meseşulşului. Raul Stanciu şi Lucian Todea au ratat cele mai mari ocazii pentru zălăuani, în timp ce oaspeţii au irosit o ocazie importantă prin Andrei Mureşan.

Golul victoriei zălăuanilor a venit în minutul 81, marcator fiind Alexandru Pop, cel care l-a înlocuit la pauză pe Cristian Tăbîrţă. Acesta a primit o pasă foarte bună de la Radu Ungurianu, a scăpat singur cu portarul advers, reuşind să înscrie printr-un şut plasat.

Zalăul putea face 2 – 0 până la final, dar şutul trimis de Lucian Todea a lovit bara porţii apărate de Dobrai Rajmond.

“O victorie obţinută greu. În prima repriză, am avut un joc modest, iar în partea a doua am arătat parcă mai bine, odată cu intrarea lui Todea. Per ansamblu, cele trei puncte sunt importante şi e bine că le-am obţinut. La Mediaş am pierdut, dar echipa a practicat un joc bun, însă, în acest meci, băieţii au fost de nerecunoscut în prima repriză”, a afirmat preşedintele Zalăului, Ioan Morar.

“Ştiam că Zalăul va da totul pe faza de atac , iar noi am cedat intenţionat teren în faţa adversarului. Am încercat să ne surprindem adversarul pe contraatac, dar, se pare că tocmai dintr-o astfel de fază am pierdut. Am greşit un atac, Zalăul ne-a suprins pe contraatac şi a marcat golul victoriei. Pot spune că Zalăul a dominat jocul, chiar dacă a avut foarte puţine ocazii clare. Cu mai multă atenţie în final, cred că puteam obţine mai mult din acest joc”, a declarat antrenorul sătmărenilor Zoltan Ritli, fostul portar al echipei Steaua Bucureşti.

În etapa viitoare, programată vineri, 24 martie, “alb-albaştii” vor evolua în deplasare, pe terenul echipei FC Bistriţa.

FC Zalău: Claudiu Băican – Sergiu Bercean, Daniel Celea, Cristian Bucur, Ionuţ Ţîrlea, Beniamin Boka, Raul Stanciu (min. 58, Lucian Todea), Gabriel Coţi, Marius Hosu (min. 66, Radu Ungurianu), Florin Istrate şi Cristian Tăbîrţă (min. 46, Alerxandru Pop). Antrenori: Constantin Olariu (principal) şi Cristian Oros (secund)

Recolta Dorolţ: Dobrai Rajmond – Raul Ritli, Adrian Micaş, David Vincze, Raul Ştef, Andrei Mureşan (min. 84, Andrei Toma), Marius Pop, Flaviu Ionescu, Angelo Simion, Drumar Arnold (min. 84, Daniel Pop) şi Bot Thomas (min. 86, Egri Nandor). Antrenor: Zoltan Ritli

