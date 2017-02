FC Zalău, remiză în primul amical al iernii Marius Morar

După o săptămână şi jumătate de pregătire, FC Zalău a susţinut primul joc de verificare din această iarnă, adversară fiind Atletic Olimpia Gherla, formaţie situată pe poziţia secundă în Liga a IV-a din judeţul Cluj, la trei puncte în spatele echipei “Alb-Negru” al Studenţilor Clujeni, fostul club Universitatea Cluj.

Partida s-a desfăşurat sâmbătă dimineaţa, pe Stadionul Cujana din Cluj-Napoca, rezultatul final fiind 2 – 2, după ce Atletic Olimpia Gherla a condus la pauză cu 1 – 0, iar în partea a doua şi-a mărit avantajul.

Cele două reuşite ale zălăuanilor au fost semnate de Florin Istrate, primul gol fiind marcat dintr-o lovitură de pedeapsă, iar la doilea din acţiune.

“A fost un test util. Am avut multe ocazii de a marca, dar am ratat mult. Am utilizat mulţi jucători tineri, fiindcă acesta este lotul pe care ne bazăm la ora actuală”, a declarat antrenorul Constantin Olariu.

Următorul amical pentru FC Zalău este programat miercuri, 8 februarie, “alb-albaştrii” urmând să întâlnească Ardealul Cluj, o echipă de juniori republicani ce evoluează în Liga Elite.

FC Zalău repriza I: Băican – Turda, Curti, Ţârlea, Taloş, Hosu, Odenie, Stanciu, Ungurianu, A. Pop şi Bereshovski.

FC Zalău repriza a II-a: Pop, Şandor – Bercean, Mateciuc, Ţârlea, Taloş, Stanciu, Istrate, Meleg (min. 75, Duma), Tăbârţă, Hoffer şi Porumb.

