FC Zalău pierde teren în lupta pentru locul doi Marius Morar

Problemele de lot şi rezultatele dezamăgitoare continuă la FC Zalău. Fără portarul de bază, Claudiu Băican şi fără jucătorii de câmp Florin Istrate şi Raul Stanciu, “alb-albaştrii” au cedat cu scorul de 0 – 2 partida susţinută în Vinerea Mare pe terenul echipei CS Iernut.

Zalăul a avut o evoluţie destul de bună în prima parte, trimiţând de două ori mingea în bara transversală. Lucian Todea a fost primul care a lovit transversala porţii adverse, după un şut din întoarcere, iar Radu Ungurianu a şutat tot în bara transversală câteva minute mai târziu. Şi gazdele au avut şansa de a deschide scorul prin Mircea Ungur, dar şutul trimis de fotbalistul echipei gazdă s-a oprit în bara porţii apărate de Mădălin Şandor.

Gazdele au marcat primul gol al partidei în ultimul minut al primei reprize, prin Andrei Balea, care l-a învins pe portarul zălăuan cu un şut de la aproximativ 20 de metri.

Primul sfert de oră din partea secundă a fost la fel de echilibrat ca prima repriză, după care, evoluţia zălăuanilor nu a mai fost la fel de bună, iar CS Iernut şi-a majorat avantajul în minutul 62, prin Kovacs Tihamer.

“Echipa nu a avut o evoluţie foarte bună, mai ales în ultima jumătate de oră, însă, acest lucru a fost cauzat şi de lipsa celor trei titulari. Am avut câteva ocazii în prima repriză, am trimis de două ori mingea în bară, dar fotbalul se joacă pe goluri. Am primit două goluri din două greşeli personale. Partida de la Iernut este de domeniul trecutului, dar jucătorii trebuie să-şi schimbe atitudinea în meciul următor, cel cu Metalurgistul Cugir. Dacă pierdem şi jocul de vineri, nu vom mai avea şanse nici la locul doi, iar acest lucru devine o problemă pentru toţi cei din cadrul clubului”, a afirmat acţionarul Alin Demle.

În urma eşecului de la Iernut, FC Zalău a rămas pe poziţia a patra, cu 42 de puncte acumulate, la trei lungimi în spatele ocupantelor locurilor doi şi trei, Metalurgistul Cugir şi Fotbal Comuna Recea. Vineri, în etapa a 24-a, “alb-albaştrii” vor primi vizita ocupantei locului secund, Metalurgistul Cugir.

FC Zalău: Mădălin Şandor – Grigore Turda (min. 70, Sergiu Bercean), Paul Mateciuc, Cristian Bucur, Ionuţ Ţârlea, Gabriel Coţi (min. 75, Beniamin Boka), Daniel Celea, Marius Hosu, Lucian Todea, Radu Ungurianu (min. 60, Cristian Tăbîrţă) şi Alexandru Pop (min. 85, Sebastian Duma). Antrenori: Constantin Olariu (principal) şi Cristian Oros (secund)

Comentarii

comments