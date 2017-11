Favoritele s-au impus în etapa a VI-a a Campionatului de Minifotbal Titan

Baza Sportivă “Titan”, situată la ieşirea din Zalău spre Crişeni, a găzduit săptămâna trecută meciurile din cadrul etapei a VI-a a Campionatului de Minifotbal cu acelaşi nume. Exceptând partida dintre Viitorul şi Tenaris, care s-a încheiat cu victoria la limită a echipei conduse de Daniel Sabou, în celelalte patru jocuri s-au înregistrat victorii clare ale favoritelor.

STC Zalău îşi păstrează poziţia de lider, după 8 – 1 în faţa celor de la Terra Kid Zalău, fiind singura echipă cu maximum de puncte după primele şase runde. Info Plus nu a avut nicio emoţie în disputa cu Blue Team, la fel cu s-a întâmplat şi în cazul celor de la Cipricom, care au dispus cu 7 – 3 de Titan Zalău.

Rezulatele complete şi marcatorii etapei a VI-a:

Viitorul Zalău – Tenaris 5 – 4 (3 – 3)

Au marcat: Iustin Ardelean (2), Daniel Sabou (2) şi Daniel Lucaciu, respectiv Mihai Bence (3) şi Adrian Porumb

STC Zalău – Terra Kid Zalău 8 – 1 (5 – 0)

Au marcat: Dacian Mastan (3), Sergiu Pop (2), Bogdan Filip (2) şi Raul Stan, respectiv Daniel Băican

Info Plus – Blue Team 7 – 2 (2 – 1)

Au marcat: Răzvan Bologa (4), Ionuţ Nosa, Alexandru Pop şi Andrei Chiş, respectiv Cristian Boroeanu şi Dan Pavel

Cipricom – Titan Zalău 7 – 3 (6 – 2)

Au marcat: Marius Muntean jr. (3), Raul Zdroba (2), Nicolae Şandor şi Vlad Paşcalău, respectiv Adrian Puşcaş, Marius Tarţa şi Raul Frăţean

Cavalerii Fluierului Zalău – Trio Olaru 8 – 2 (3 – 0)

Au marcat: Adrian Negrean (4), Sergiu Ghiuruţan (2), Ştefan Bîrjac (2), respectiv Ionuţ Magdaş şi Ralu Ivaşcău

Jocurile din cadrul etapei a VII-a vor avea loc miercuri seara: Terra Kid – Info Plus, Tenaris – STC Zalău, Titan – Viitorul şi Blue Team – Trio Olaru. Partida dintre Cavalerii Fluierului Zalău şi Cipricom este programată vineri, la ora 19.

Clasament:

1. STC Zalău 6 6 0 0 43 – 13 18p

2. Info Plus 6 5 0 1 42 – 12 15p

3. Cavalerii Fluierului 6 4 0 2 31 – 28 12p

4. Cipricom 6 3 1 2 38 – 27 10p

5. Terra Kid 6 3 0 3 24 – 33 9p

6. Blue Team 6 3 0 3 24 – 36 9p

7. Viitorul Zalău 6 2 1 3 33 – 33 7p

8. Titan Zalău 6 2 0 4 22 – 34 6p

9. Tenaris Zalău 6 1 0 5 25 – 37 3p

10. Cabana Trio Olaru 6 0 0 6 17 – 39 0p