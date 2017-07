Este oficial: Fotbal Club Zalău şi Volei Club Zalău rămân fără susținere financiară din partea Primăriei Olivian Vadan

Cum era de așteptat, din cauză că nu şi-au îndeplinit obiectivele stabilite la începutul sezonului competiţional 2015 – 2016, Fotbal Club Zalău şi Volei Club Zalău nu vor mai beneficia în sezonul viitor de susţinere financiară din partea Primăriei Zalău. Mai mult de atât, potrivit contractelor de finanțare încheiate cu municipaliatea, ambele cluburi sunt obligate să restituie suma de 33.675 de lei, inclusiv majorări și penalități, calculate până în data de 31 iulie, precum și suma de 7.300 de lei, inclusiv majorări, calculate până în aceeași dată, cu titlu de prejudiciu pentru încălcarea obligațiilor contractuale. Aceasta este decizia consilierilor municipali, care au decis în unanimitate, vineri, să renunțe la a mai susține financiar cluburile amintite.

“Întrucât Curtea de Conturi a constatat și, evident, ne-a convins și pe noi că asta-i realitatea, și anume că, în anul 2015-2016, cluburile nu și-a îndeplinit obiectivele, în acest an, proiectul pe care ni l-a prezentat pentru sesiunea de evaluare și selecție, este neeligibil. Acesta este adevărul. Celelalte speculații, pe care le-am văzut prin presă, că ar fi o problemă de ordin politic sau de altă natură, sunt efectiv minciuni. Intenția noastră a fost să susținem echipele, fapt confirmat în proiectul de buget pe acest an, unde în loc de 7 miliarde de lei am prevăzut bani mai mulți, și anume 11 miliarde”, a declarat primarul Ionel Ciunt, vineri, la ședința de Consiliu Local.

Pe de altă parte, într-un interviu oferit ziarului nostru în urmă cu câteva zile, preşedintele FC Zalău, Ioan Morar, se arată indignat de situația dată: “Este strigător la cer ce se întâmplă. Am împresia că anumiţi oameni sunt mult mai satisfăcuţi atunci când distrug ceva, decât în momentul în care fac un lucru benefic pentru comunitatea în care trăiesc. Motivul nerealizării obiectivului este “praf în ochi”, fiindcă cei de la Curtea de Conturi nu intră în astfel de detalii. Mi-e greu să cred că reprezentanţii Curţii de Conturi vor să “omoare” fotbalul din municipiu. Sau, dacă tot vrem să fim atât de corecţi, anul trecut de ce s-a aprobat proiectul de finanţare, pentru că problema despre care discutăm este din urmă cu două sezoane? Nu ţin cu dinţii de acest club, îl donez Primăriei, dar nu este posibil să distrugem un club de Liga a III-a, iar cei care au greşit să nu plătească. Lucrurile nu vor rămâne aşa, fiindcă sunt dispus să ajung chiar în instanţă dacă va fi cazul. Am cheltuit mulţi bani în toţi aceşti ani, iar datoriile pe care le-a avut clubul la ANAF în acel sezon în care se spune că nu ne-am îndeplinit obiectivul, le-am plătit eu, nu Primăria”.