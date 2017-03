Eroare de proporţii a Federaţiei Române de Volei Marius Morar

După ce a publicat, la începutul acestei săptămâni, clasamentul primelor şase echipe cu zero puncte, zero seturi câştigate şi zero seturi pierdute în dreptul tuturor formaţiilor, cei care se ocupă de site-ul oficial al Federaţiei Române de Volei au comis o nouă eroare majoră.

Cele 12 echipe care evoluează în Divizia A1 au fost împărţite în două grupe valorice pentru partea a doua a campionatului. Faza a doua nu va mai fi cu sistem play-off şi play-out, ci vor fi organizate două “turnee de şase”, unul între echipele clasate pe primele şase locuri, altul între formaţiile situate pe poziţiile 7 – 12. Fiecare echipă porneşte cu punctele acumulate în sezonul regulat, iar vicecampioana Volei Municipal Zalău se află la egalitate de puncte cu liderul Steaua Bucureşti. Ambele echipe au câte 53 de puncte, însă, surpriză, potrivit frvolei.ro, pe poziţia secundă în clasamentul primelor şase echipe apare SCMU Craiova, cu 52 de puncte. Ciudat este faptul că zălăuanii au fost “aruncaţi” chiar pe poziţia a patra, locul trei fiind ocupat de Tricolorul Ploieşti care, atenţie, are 44 de puncte acumulate. Nici Arcada Galaţi nu ocupă poziţia corectă, aflându-se pe locul cinci, deşi are 49 de puncte. Practic, doar două din cele şase echipe ocupă poziţia corectă în clasament: liderul Steaua Bucureşti şi ocupanta locului şase, CSM Bucureşti.

Sperăm că este doar o eroare legată de partea de IT şi nu o greşeală intenţionată sau un clasament pe care şi l-ar dori anumiţi oficiali ai federaţiei la finalul sezonului.

