Ediţia a 19-a a “Cupei AJF” debutează în acest weekend

Asociaţia Judeţeană de Fotbal (AJF) Sălaj organizează la finalul acestei săptămâni prima fază a celei de-a XIX-a ediţii a Cupei care-i poartă numele. Spre deosebire de ediţiile anterioare, competiţia va fi organizată în acest an pentru fiecare eşalon în parte.

Sâmbătă sunt programate partidele pentru echipele din Liga a IV-a, fiind înscrise 11 cluburi. În Grupa A au fost repartizate: Sportul Şimleu, Barcău Nuşfalău, CS Crasna, Flacăra Halmăşd şi Olimpic Bocşa. Grupa B va avea în componenţă şase echipe: Silvania Cehu Silvaniei, Rapid Jibou, CS Hida, Cetatea Buciumi, Unirea Mirşid şi Benfica Ileanda.

Meciurile din cadrul primei grupe se dispută sâmbătă, începând cu ora 9, în sala de sport din Valcău de Jos, iar cele din Grupa B, în sala de sport din Someş Odorhei, tot de la ora 9.

Duminică sunt programate meciurile pentru echipele din Liga a V-a. Grupa C este compusă din patru echipe: Olimpic Gârceiu, Inter Pericei, Voinţa Derşida şi Voinţa Horoatu Crasnei. Cinci echipe alcătuiesc Grupa D: Gloria Ban, AS Carastelec, Stejarul Sâg, Barcău Tusa şi Luceafărul Valcău. Olimpia Rus, Agronova Dragu, Năprădeana Năpradea, Largiana Românaşi şi Cetatea Almaşu fac parte din Grupa E, iar Grupa F le are în componenţă pe Someşul Someş Odorhei, Sporting Zalău, Recolta Agrij şi AS Creaca Jac.

Meciurile din primele două grupe se joacă la Valcău, iar celelalte, la Someşul Someş Orohei.