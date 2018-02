Echipa de handbal, fără galerie la ultimele două meciuri de pe teren propriu

Deşi au fost prezenţi la ultimele două partide pe care Handbal Club Zalău le-a susţinut pe teren propriu, membrii galeriei “Ultra Boys Zalău” au refuzat să le susţină pe handbalistele zălăuane, aşa cum au făcut-o la meciurile anterioare. Totul a pornit de la o discuţie între reprezentantul galeriei, Gheorghe Mândruţ alias “Ultras Gicu” şi antrenorul secund al echipei, Elena Tadici. Discuţia a avut loc înaintea partidei dintre HC Zalău şi Rapid Bucureşti, desfăşurată în 15 februarie şi încheiată cu scorul de 43 – 35.

Reprezentantul galeriei zălăuane a dorit să afişeze câteva bannere pe plasa din spatele unei porţi, dar a fost oprit de antrenoarea Elena Tadici, aceasta informându-l că, potrivit regulamentului EHF şi FRH, reclamele pe care sunt afişate numele sponsorilor nu pot fi acoperite.

“Federaţia Europeană de Handbal ne-a comunicat că bannerele cu sponsorii nu mai pot fi puse pe plasa din spatele porţilor, astfel că le-am comunicat sponsorilor să-şi confecţioneze reclame care pot fi aşezate pe suprafaţa de joc, de-o parte şi de alta a porţilor. Din câte am înţeles de la nevasta-mea, a fost o discuţie între ea şi Gicu înaintea meciului cu Rapid, spunându-i că nu pot fi acoperite reclamele cu sponsorii, iar dacă doreşte să afişeze mesajele pregătite de ei, acestea pot fi puse în partea de sus a plasei. Putea lua un scaun, fără nicio problemă, şi să le afişeze în aşa fel încât să se vadă şi bannerele lor şi reclamele sponsorilor. Nu înţeleg ce a fost atât de ieşit din comun, încât să ajungă să posteze mesaje pe reţele de socializare. Sigur că galeria are un rol important la un meci de handbal şi le-am mulţumit membrilor galeriei de fiecare dată când au fost alături de noi. Însă, regulamentele trebuie respectate, altfel riscăm să fim amendaţi”, a afirmat managerul Gheorghe Tadici.

“Doamna Tadici a venit la mine înaintea meciului cu Rapid şi mi-a spus că nu am voie să pun bannerele peste reclamele sponsorilor. M-a deranjat acest lucru şi nu am mai afişat niciun mesaj. Nu vreau să mă cert cu nimeni, dar vreau să fiu respectat, pentru că nu am beneficiat de niciun leu din partea clubului pentru a face acele mesaje sau pentru a cumpăra steaguri, fulare şi tobe. Toate au fost achiziţionate din banii noştri”, a precizat, de cealaltă parte, Gheorghe Mândruţ, care a afişat un nou mesaj pe facebook în cursul zilei de marţi: “noi, galeria, vom lua o decizie dacă vom fi prezenţi cu tobe, fulare, steaguri şi flori la partida tur dintre HC Zalău şi Kastamonu Belediyesi, din 3 martie, de la ora 17. Dacă nu vom fi prezenţi, rugăm publicul să împingă echipa spre victorie”.

Membrii galeriei zălăuane au fost prezenţi şi la partida din optimile de finală ale Cupei României, cu CSM Slatina, desfăşurată luni seara şi încheiată cu scorul de 23 – 18, fiind şi de această dată simpli spectatori.

HC Zalău va susţine următorul meci pe teren propriu miercuri, 28 februarie, împotriva ocupantei locului secund, SCM Craiova.