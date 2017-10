Duş rece pentru campioana Volei Municipal Zalău

“Am pierdut o bătălie, războiul continuă”, a declarat antrenorul principal al Zalăului, Marian Constantin

Seria victoriilor consecutive în Divizia A1 a campioanei Volei Municipal Zalău a fost oprită vineri seara, de Steaua Bucureşti, care s-a impus cu 3 – 0 pe teren propriu în faţa formaţiei de la poalele Meseşului. 25 – 20, 25 – 16 şi 25 – 22 a fost scorul la seturi în favoarea Stelei, la finalul unei partide în care voleibaliştii zălăuani au avut o evoluţie oscilantă. Au fost şi câteva decizii controversate din partea arbitrilor bucureşteni, Benone Vişan şi Alexandru Prodana, care au încins în dese râduri spiritele în tabăra zălăuană.

Volei Municipal a început foarte bine partida din Capitală, conducând cu 3 – 1 în debutul actului întâi, apoi cu 8 – 4 la prima întrerupere tehnică. 10 – 5 a arătat tabela în favoarea campioanei, după care, lucrurile s-au complicat în jocul Zalăului. Steaua a revenit, a egalat la 11, după care s-a mers “cap la cap” până la al doilea time-out tehnic. La 12 – 11 în favoarea gazdelor, antrenorul Marian Constantin a efectuat prima schimbare, înlocuindu-l pe secundul Bălean cu Stoilovic.

16 – 15 a arătat tabela la a doua întrerupere tehnică, după care, steliştii s-au desprins decisiv, câştigând la o diferenţă de cinci puncte.

Paţialul secund a fost controlat de la un capăt la altul de stelişti, care s-au impus la o diferenţă de nouă puncte, după ce au condus cu 8 – 4 şi 16 – 11 la cele două întreruperi tehnice.

Zălăuanii au dat semne de revenire în actul trei, iar jocul părea la un moment dat că va intra în setul patru, după ce campioana a condus cu 12 – 6. O cădere inexplicabilă în jocul celor de la Volei Municipal a făcut, însă, ca Steaua să revină spectaculos şi să încheie meciul după numai trei seturi.

“A fost un duş rece pentru noi, din care sper că am învăţat ce trebuie. Sper să trecem repede peste această înfrângere, pentru că nu avem mult timp la dispoziţie şi urmează meciul cu Craiova, în care trebuie să obţinem trei puncte. Trebuie să câştigăm acel meci, ca lucrurile să revină la normal. Dacă vă aduceţi aminte, în sezonul trecut am început chiar mai rău campionatul şi l-am terminat pe primul loc. Mi-aş dori să se întâmple acelaşi lucru şi în acest an. Am pierdut o bătălie, războiul continuă”, a precizat antrenorul Marian Constantin.

În etapa viitoare, Volei Municipal va primi vizita celor de la SCMU Craiova, partida fiind programată la ora 17, în Sala Sporturilor “Gheorghe Tadici”.

Steaua Bucureşti: Kostic (1), Cherbeleaţă (13), Kouki (10), Cubrilo (5), Ghionea (8), Nemeth (11) şi Lakcevic – libero. Au mai evoluat: Nikolik (4) şi Matei. Antrenori: Bogdan Tănase (principal) şi Răzvan Roşu (secund)

Volei Municipal Zalău: Dobromir Dimitrov (4), Pawel Adamajtis (15), Răzvan Mihalcea (7), Vlad Cuciureanu (1), Rareş Bălean (4), Leonardo Dal Bosco (2) şi Adrian Feher – libero. Au mai evoluat: Filip Stoilovic (2) şi Pylyp Harmash – libero. Antrenori: Marian Constantin (principal) şi Bogdan Nicolae (secund)