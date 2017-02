După şase ani, Zalăul va avea din nou echipă de lupte libere Marius Morar

Clubul Sportiv Şcolar Zalău se va înscrie în acest an cu o echipă de cadeţi în Campionatul Naţional de lupte libere, competiţie în care, în 2011, echipa de cadeţi a Clubului Sportiv Municipal devenea vicecampioană naţională

Încet, dar sigur, luptele libere par să reînvie la Clubul Sportiv Şcolar Zalău. Antrenorii Ioan Pantea, Gheorghe Panc şi Ioan Călian vor participa în acest an cu o echipă de cadeţi în Campionatul Naţional, competiţie unde municipiul nu a mai avut reprezentantă din anul 2011. În acel an, echipa de cadeţi a Clubului Sportiv Municipal Zalău devenea vicecampioană naţională, fiind prima medalie obţinută de o echipă de cadeţi de la CSS Zalău după o pauză de zece ani. În 2001, CSS Zalău obţinea bronzul la Campionatul Naţional rezervat cadeţilor, rezultat obţinut şi de CSM Zalău în 2010.

“Printre obiectivele pe care ni le-am propus în acest an cu copiii din cadrul clubului este şi participarea în Campionatul Naţional rezervat cadeţilor cu o echipa a Clubului Sportiv Şcolar. Avem copii talentaţi, cu care cred că putem obţine rezultate bune în această competiţie”, ne-a declarat Gheorghe Panc.

Prima competiţie din acest an pentru luptătorii de la CSS Zalău s-a desfăşurat la finalul săptămânii trecute, la “Cupa Becleanului”, un concurs internaţional la care au fost prezenţi aproximativ 200 de sportivi din Moldova, România, Ucraina şi Grecia.

Printre luptătorii români s-au numărat şi 15 reprezentanţi ai clubului zălăuan, opt dintre ei reuşit să urce pe podium la final.

Sergiu Pop, Ema Lazăr şi Raul Purcăraş au obţinut locul I, iar pe poziţia secundă s-au situat Vlad Sârcă, Dan Iepure şi Rareş Bărburaş. Pe ultima treaptă a podiumului a urcat Raul Covrig.

