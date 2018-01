După o pauză de zece ani, Zalăul are un nou vicecampion naţional la tenis

Rezultat foarte bun obţinut de zălăuanul Eric Verdeş la Campionatul Naţional de Tenis, desfăşurat la Centrul Naţional de Tenis de la Bucureşti. Sportivul legitimat la Clubul Sportiv Municipal Zalău a devenit vicecampion naţional la categoria 14 ani în proba de dublu, alături de Alexandru Giurea, de la CSS Petroşani. Cei doi au trecut în primul tur în două seturi, 6 – 4, 6 – 4 de cuplul format din George Cosma (Asociaţia Clubul Sportiv Bucureşti) şi Robert Guna (CSM Craiova). Verdeş şi Giurea au învins cu 6 – 3, 7 – 6(5) şi cuplul din sferturile de finală, iar în semifinale s-au impus în trei seturi, 3 – 6, 7 – 6(5), 10 – 6 în faţa perechii alcătuită din Dragoş Cazacu (Constanţa) şi Dan Duţă (CS Târgovişte). Adversarii din finală au fost doi sportivi din Oradea, în faţa cărora, Verdeş şi Giurea au pierdut cu 6 – 7(4) şi 4 – 6.

“A fost un parcurs de excepţie pot să spun, având în vedere că am jucat cu cei mai buni tenismeni din ţară, fiind vorba despre Campionatul Naţional. Sunt extrem de fericit că am ajuns în finală, diferenţa a fost de câteva mingi. am muncit mult să ajung aici şi nu vreau să mă opresc. Acum sunt şi ai determinat să ajung la un nivel înalt. Urmează turneele din Tennis Europe”, ne-a declarat Eric Verdeş.

“Este un rezultat foarte bun pentru Eric Verdeş. El şi-a dorit foarte mult să obţină o medalie, a muncit enorm în ultimii doi ani pentru a ajunge aici. Eforturi mari au depus şi părinţii lui. S-a pregătit cu antrenorul său de la Cluj, Adi Szabo, care l-a şi însoţit la concurs, iar la Zalău, pregătirea a fost coordonată de mine. Eric îşi propune o medalie şi la Campionatul Naţional din vară, dar va participa în viitor şi la turnee europene”, a afirmat antrenorul de la CSM Zalău, Constantin Carp.

Calificat pe tabloul principal în proba de simplu, Eric Verdeş a ajuns până în turul doi, unde a fost învins de Bryan Cristi Balta, de la CS Carpaţi Sinaia.

Ultimul tenismen zălăuan care a obţinut o medalie de argint la Campionatul Naţional a fost Kiraly Iris, rezultatul fiind înregistrat în urmă cu 10 ani.