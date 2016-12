După o pauză de cinci ani, sportivii de la CSM au primit şi premii în bani Marius Morar

În cadrul aceleaşi gale au fost premiaţi şi cei mai buni sportivi ai Clubului Sportiv Municipal Zalău, care au primit din partea clubului şi premi în bani, ceea ce nu s-a mai întâmplat din 2011.

“Nu am mai organizat festivitatea de premiere într-un astfel de cadru din 2011, deoarece, la propunerea Ministerului Tineretului şi Sportului, Guvernul a deblocat premierea sportivilor abia în luna august a acestui an”, a explicat Silviu Mureşan, directorul CSM Zalău.

Atleta Paula Todoran, antrenată de Mirel Seişanu, a devenit în acest an pentru a şaptea oară în carieră şi pentru a patra oară consecutiv sportiva anului la CSM Zalău. O altă atletă, Daniela Cîrlan, pregătită de Lorena Boberschi, a ocupat poziţia secundă, Cîrlan şi Paula Todoran fiind, de altfel, singurele maratoniste care au reprezentat România în acest an la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro.

Cu excepţia radioamatoristului Dumitru Butcovan, situat pe poziţia a cincea în clasament, toţi ceilalţi sportivi sunt pugilişti pregătiţi de antrenorii Ioan Dragoş, Ioan Popa şi Adrian Popuţea. Sergiu Moraru este ocupantul locului trei, urmat de Andreea Ciupe. Pe poziţia a şasea s-a situat Denis Stoica, Iulia Ciupe şi Alexandra Berar. Locul şapte i-a revenit sportivului Darius Forai, iar pe poziţia a opta s-a clasat Marta Dobrai. Andreea Sav, Bianca Ciupe şi Andreea Bîrjac sunt ocupantele locului nouă, iar pe poziţia a zecea s-au situat Bogdan Mierloi şi Eduard Şerban.

Toţi cei 15 sportivi incluşi în clasament au primit din partea conducerii clubului diplome, trofee, buchete de flori şi premii în bani.

