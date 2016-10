După aproape doi ani, Steaua Bucureşti revine la poalele Meseşului Marius Morar

Vicecampioana Volei Municipal întâlneşte vineri seara, pe teren propriu, Steaua Bucureşti. Formaţia din Capitală este o nou-promovată, dar are în lot o serie de jucători cu vastă experienţă la nivelul Diviziei A1, chiar şi în campionatele din străinătate. Partida este programată în Sala Sporturilor, începând cu ora 18.

Retrogradată în Divizia A2 la finalul sezonului 2014 – 2015, Steaua Bucureşti a revenit pe prima scenă a voleiului românesc în această vară. S-au făcut modificări atât la nivelul conducerii tehnice, cât şi în lotul echipei. “Roş-albaştrii” sunt antrenaţi de Bogdan Tănase, cel care a fost timp de un an secundul reputatului Stelian Moculescu la vicecampioana Germaniei, VfB Friedrichshafen. În lotul echipei bucureştene se află o serie de jucători cu o vastă experienţă în Divizia A1, chiar şi în campionatele din străinătate. Trei dintre jucătorii aflaţi sub comanda lui Tănase au evoluat în trecut la formaţia zălăuană. Universalul Ciprian Matei şi centrul Mihai Gheorghiţă s-au transferat chiar în această vară de la Volei Municipal Zalău în timp ce ungurul Nemeth Szabolcs a devenit campion al României în 2011 cu Remat Zalău.

Antrenorul Bogdan Tănase a afirmat înaintea începerii campionatului că obiectivul clubului este o clasare între primele şase echipe, ceea le-ar da posibilitatea bucureştenilor să evolueze cel puţin în Cupa Balcanică.

După trei etape, Steaua ocupă prima poziţie în clasamentul Diviziei A1, învingând cu scorul de 3 – 0 Ştiinţa Bacău şi Explorări Baia Mare şi cu scorul de 3 – 1 CVM LPS Piatra Neamţ.

Vicecampioana se situează pe poziţia a treia, cu opt puncte acumulate, la un punct în spatele Stelei şi a ocupantei locului secund, Tricolorul Ploieşti.

“Sunt foarte mulţumit de ceea ce am realizat până în momentul de faţă. Am obţinut trei victorii, dar cel mai mult mă bucur că am reuşit să surclasăm campioana la toate capitolele, ceea ce ne dă speranţe în partidele viitoare. Cred că dacă vom juca la fel de bine vineri cum am făcut-o cu Craiova, nu vom avea probleme împotriva Stelei”, a declarat antrenorul secund al Zalăului, Bogdan Nicolae.

“Am făcut un meci foarte bun cu Craiova. Sincer, ne aşteptam la o victorie de trei puncte. Ne bucurăm foarte mult că spectatorii au fost din nou alături de noi şi sper să ne susţină şi vineri, în meciul cu Steaua Bucureşti. Steaua este o echipă bună, cu un antrenor valoros, însă, cred că echipa din Zalău va fi greu de învins în acest an pe teren propriu. Sigur, aceasta în ideea în care nu ne vom confrunta cu probleme de sănătate. Dacă nu vom avea parte de accidentări, nu cred că cineva ne va putea învinge în acest an la Zalău”, a precizat libero-ul Adrian Feher.

Ultimul meci dintre Volei Municipal şi Steaua Bucureşti a avut loc în 16 ianuarie 2015, zălăuanii câştigând cu 3 – 2 pe teren propriu, după ce, în Capitală s-au impus cu 3 – 0.

Partida dintre Volei Municipal Zalău şi Steaua Bucureşti este programată vineri seara, începând cu ora 18, în Sala Sporturilor.

Programul complet al etapei a IV-a: SCMU Craiova – CSM Bucureşti, Volei Club Caransebeş – Universitatea Cluj, CVM LPS Piatra Neamţ – Unirea Dej, Ştiinţa Bacău – Arcada Galaţi, Ştiinţa Explorări Baia Mare – Tricolorul Ploieşti şi Volei Municipal Zalău – Steaua Bucureşti.

