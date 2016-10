După 28 de ani, culturismul zălăuan are un nou vicecampion naţional la seniori Marius Morar

Evoluţie foarte bună a zălăuanului Raul Rad Elias la ediţia din acest an a Campionatului Naţional de Culturism rezervat seniorilor şi desfăşurat la finalul săptămânii trecute, la Sibiu. Deşi este încă junior, având 18 ani, sportivul legitimat la Clubul Sportiv Alfa Zalău a avut o comportare foarte bună, reuşind să devină vicecampion naţional la categoria 90 de kilograme.

“Este un rezultat foarte bun. Zalăul nu a mai avut vicecampion naţional la culturism din 1988, când am câştigat eu medalia de argint. Am mai obţinut medalii şi după ’88, dar de bronz. Raul este un sportiv de mare perspectivă. Toţi l-au felicitat la finalul concursului, mai ales că are doar 18 ani, iar campionul naţionale are 37 de ani, în timp ce sportivul medaliat cu bronz a împlinit 38 de ani. Sunt foarte mulţumit de prestaţia pe care a avut-o”, ne-a declarat Liviu Unguruşan, preşedintele CS Alfa Zalău.

CS Alfa Zalău a fost reprezentat la concursul de la Sibiu de Raul Nicolae Tărău, care a concurat la categoria 65 de kilograme. Medaliat cu bronz la ediţia din acest an a Campionatului Naţional de Culturism rezervat seniorilor, de la Iaşi, Tărău, care are 20 de ani, s-a clasat pe poziţia a V-a la “Naţionalele” rezervate seniorilor.

Comentarii

comments