Dumitru Muşi, antrenor CSM Roman: “HC Zalău face performaţă fără valori deosebite”

Înfruntarea titanilor, dintre Gheorghe Tadici şi Dumitru Muşi, probabil cei mai buni antrenori din handbalul feminin românesc, a fost câştigată de tehnicianul zălăuan. Echipa acestuia s-a impus joi seara cu scorul de 25 – 18 în faţa echipei CSM Roman, într-un joc disputat în Sala Sporturilor “Gheorghe Tadici”.

“Eu sper că am oferit spectatorilor un meci de angajament. Probabil, calitatea jocului putea fi mai bună, cel puţin la echipa mea. Cred că presiunea publicului şi a echipei din Zalău şi-a spus cuvântul. Am ratat multe aruncări de la şapte metri, dar am făcut şi alte greşeli care, în mod normal, nu trebuia să le facem. Felicit echipa din Zalău, una muncitoare, care ştie să lupte pentru rezultat. Fără valori deosebite, dar cu multă trudă şi muncă, HC Zalău a reuşit să facă performanţă atât în plan intern, cât şi internaţional şi să facă un favor handbalului din România”, a declarat Dumitru Muşi.